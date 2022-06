| Fuente:

Escucha el canal de podcast de Las cosas como son en RPP Player.

Tan segura como la salida diaria del sol es la llegada anual del invierno. Y cada vez tenemos más medios tecnológicos para predecir las temperaturas. Y sin embargo, cuando llegan las heladas en la sierra, el friaje en la selva y el frío húmedo en la costa, los más vulnerables deben pagar las consecuencias de la falta de precaución de las autoridades. Ya sabíamos que temperaturas de menos veinte grados en zonas altas de los Andes causan graves riesgos respiratorios a niños y ancianos. Sea por los vientos fríos del sur del continente o por el descenso de la temperatura del mar, Lima ha soportado por primera vez en más de cincuenta años un pico inferior a 10 grados. Los más afectados son los habitantes de las zonas más altas de nuestra capital, como es el caso emblemático del barrio llamado Ticlio Chico en Villa María del Triunfo. Los vecinos se quejan de que la Posta Médica solo atiende dos días por semana, y que carece de algunos medicamentos esenciales. Este invierno tiene una particularidad sanitaria: el uso de mascarillas durante más de dos años nos ha hecho perder una parte de las defensas naturales contra bacterias y virus. El retorno de los niños a clases presenciales facilita los contagios de enfermedades diferentes a la COVID-19. El gobierno y las municipalidades han carecido de una campaña eficaz para advertir sobre los riesgos de enfermedades respiratorias y promover buenas prácticas como la del lavado de manos. ¿Qué podría suceder si no existieran ollas comunes para garantizar mínimos indispensables de nutrición? La llegada de un invierno crudo no es un desastre natural que nos pueda tomar por sorpresa. La mortalidad que genera no es un fenómeno natural, es consecuencia de la falta de previsión de las autoridades.

Las cosas como son