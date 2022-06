Feria Ruraq Maki. | Fuente: Ministerio de Cultura

Es en general muy poco frecuente que un ministerio publique un comunicado para explicar detalles en relación a la eventual salida de un alto funcionario. Y es aún más excepcional que esto se haga bajo el actual gobierno que ha dado múltiples pruebas de ligereza, si no de arbitrariedad en los nombramientos y las destituciones. Si bien todos los ministerios son importantes, el de Cultura tiene puestos de particular relevancia para la formación de nuestra identidad, es decir, el zócalo mental de nuestra pertenencia común a una historia y a una comunidad de valores. Tal es el caso de manera emblemática de la Dirección de Patrimonio Inmaterial. No solo somos uno de los pocos países cuna de civilización. Somos también un país de diversidad cultural en el que existen prácticas vivas cuyo origen remonta a miles de años. Eso es lo que se expresa en nuestro arte popular. El Perú puede estar orgulloso de las creaciones de regiones y localidades que producen piezas espléndidas en cerámica, piedra, madera, metales y telas. La riqueza de nuestro arte popular fue difundida por el indigenismo pictórico antes de que José María Arguedas sentara las bases de su estudio.

Desde hace quince años una funcionaria ha encarnado la identificación y exhibición de piezas de todas nuestras regiones, Soledad Mujica. Por eso su labor se ha continuado con prescindencia de los gobiernos de turno y ha sido plebiscitada por los asistentes a las ferias semestrales Ruraq Maqi. Mujica ha sido reconocida en foros internacionales y en la Asamblea de la Unesco. El ministerio de Cultura ha formulado consulta a la Autoridad Nacional SERVIR sobre la situación laboral de Soledad Mujica, a la luz de un nuevo marco normativo. Esperemos que el ministro Alejandro Salas cumpla su palabra de “garantizar la idoneidad de funcionarios que sirven al Estado y a la ciudadanía”.

Las cosas como son

