El Perú sigue siendo uno de los países de América del Sur más afectados por la pandemia del nuevo coronavirus. | Fuente: Andina

Una reciente encuesta nacional urbana de Ipsos Perú reveló que el 66% de la población cree que el nuevo coronavirus fue creado en un laboratorio.



La investigación muestra también que el 29% de la ciudadanía considera que el virus SARS-CoV-2 tiene un origen animal que infectó a un ser humano. En tanto, un 5% de los encuestados no precisó respuesta.



Por otro lado, el 34% de los encuestado considera que la ivermectina "es efectivo, hace bien" para prevenir o tratar la COVID-19. Un 9% dice que "no es efectivo, pero no hace daño" y otro porcentaje similar señala que "no es efectivo y hace daño".



El sondeo revela también que el 12% de los consultados opina que el dióxido de cloro "es efectivo, hace bien" para prevenir o tratar el nuevo coronavirus, mientras que un 28% sostiene que "no es efectivo y hace daño". Apenas un 6% de la población cree que "no es efectivo, pero no hace daño", en tanto un 50% manifestó no estar informado del tema.



Este estudio fue efectuado entre 1 010 personas mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos en el ámbito nacional urbano del 21 al 22 de agosto del 2020. El diseño muestral fue polietápico y cubrió 25 regiones del país. Además, cuenta con un margen de error de +/- 3% y su nivel de confianza es de 95%.