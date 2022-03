Manifestantes agredieron a periodistas en las afueras del Congreso. | Fotógrafo: John Reyes

Este martes, en las afueras del Congreso de la República, un grupo de personas agredieron a varios periodistas que se encontraban cubriendo el debate del voto de confianza al Gabinete Ministerial encabezado por Aníbal Torres.

Al respecto, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) emitió un comunicado en el que condena estos actos violentos y señala quiénes fueron las personas agredidas por "simpatizantes del presidente Pedro Castillo". Uno de ellos fue Carlos Huamán, camarógrafo de Latina, y también la fotógrafa Romina Solorzano, de la revista Caretas, los reporteros gráficos Diego Vertiz, de Diario Uno, John Reyes, de La República, y uno más de una agencia internacional.

"IPYS protesta por estos actos de violencia contra los y las reporteras, que tienen como finalidad perjudicar la cobertura de temas de alto interés público, violando el derecho a la información y poniendo en riesgo la seguridad de los periodistas", indica la organización en su mensaje.





🚨 #ALERTA 🇵🇪 Periodistas de varios medios de comunicación que cubrían la presentación del Gabinete @anibaltorresv para pedir la confianza de los parlamentarios fueron atacados a golpes, empujones e insultos por manifestantes afines al gobierno de @PedroCastilloTe. pic.twitter.com/wRuqIz91b2 — IPYS (@IPYS) March 9, 2022

Así ocurrieron las agresiones

El camarógrafo Carlos Huamán contó a RPP Noticias que al menos cinco periodistas fueron golpeados y empujados cuando se encontraban cubriendo las manifestaciones de los grupos a favor y en contra del gobierno de Pedro Castillo.

Según relató, se encontraban entre los dos bandos de manifestantes protegidos por el cordón policial. Sin embargo, cuando los agentes se retiraron, "dejan avanzar a una gran cantidad de manifestantes que nos cierran el paso y la prensa queda en el medio".

"Tratamos de salir en fila india y cuando estoy por salir, me cierra un grupo, me impide salir, ahí empiezan los jalones, empujones, golpes, mi cámara la jalaron, cayó al piso, me rompieron la luz de la cámara", narró.

Asimismo, contó que no solo fueron golpes y empujones, sino que utilizaron las pancartas y banderolas que tenían para agredir a los reporteros.

"Mis compañeros cuentan que sí recibieron latigazos y palazos en la espalda y cuello", narró Carlos Huamán, quien afirma que su colegas han quedado con marcas en el cuerpo.

La agresión acabó cuando policías se percataron de la situación y los ayudaron a salir.

Los periodistas lesionados han realizado la denuncia respectiva en la Comisaría de San Andrés, en el Cercado de Lima.

Suscríbete a nuestros newsletters



RPP Noticias te ofrece varias opciones para informarte durante la semana sobre temas de tu interés, desde información de la actualidad política y la emergencia sanitaria por la COVID-19, hasta recomendaciones tecnológicas y de entretenimiento. Suscríbete al newsletter de tu preferencia.



Nuestros podcast

Informes RPP | El equipo de periodistas de RPP te traen las últimas investigaciones y avances en salud, cultura, ciencia, economía, servicios y sociedad.