Javier León declinó a cargo de procurador general del Estado tres días después de su designación

Javier León indicó que presentará su renuncia al ministro de Justicia, Félix Chero. | Fuente: Andina

Javier León anunció la noche de este domingo su declinación al cargo de procurador general del Estado, al cual había sido designado el pasado 6 de octubre. Esto luego de que se difundiera que fue investigado en Fiscalía por el presunto delito de fraude procesal a favor de Fernando Zevallos, condenado exdueño de Aerocontinente.

“Yo me siento orgulloso de estar sentado aquí, pero, desafortunadamente, este hecho no solo me afecta a mí, sino afecta a mi familia y, en medida de eso, he tomado la decisión de declinar al cargo”, indicó en conferencia de prensa.

Según precisó, esta decisión es netamente personal y dijo que la había consultado con su familia ante los problemas que podrían generarle los cuestionamientos en su contra.

Niega presión

Javier León señaló que no ha recibido ninguna presión del Gobierno y que recién daría cuenta de su decisión al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero. Asimismo, indicó que estos cuestionamientos no buscan afectarlo a él, sino al Ejecutivo.

“No he conversado con el ministro aún, voy a conversar con él dentro de unos minutos saliendo de acá, voy a explicarle las situaciones y presentarle mi carta. No he recibido ni aceptaría recibir una sugerencia o una propuesta que considere no oportuna”, dijo.

“Del Ejecutivo no he recibido ningún hostigamiento, tuve una reunión con los miembros del Consejo Directivo de la Procuraduría y bueno ellos, tanto el representante del Ministerio de Justicia como el representante de la Contraloría que son quienes la conforman junto conmigo, me manifestaron su apoyo”, añadió.

Sobre cuestionamientos

Javier León calificó de “maliciosa” la denuncia en su contra por haber actuado como representante del exdueño de Aerocontinente (condenado por lavado de activos y tráfico de drogas) en un juicio de desalojo.

Dijo que entonces se le atribuyeron los presuntos ilícitos de defraudación patrimonial y fraude procesal. Sin embargo, ante esta situación presentó una excepción de naturaleza de acción, la cual dijo fue acogida por el Poder Judicial que archivó uno de los delitos imputados.