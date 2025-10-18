Exfutbolista argentino Javier Saviola recorre Iquitos fomentando proyecto que fortalece la lectura

El proyecto se llama ‘Inclusión Educativa para la Vida’, desarrollado desde julio de 2022 y octubre de 2025 por Scotiabank, World Vision y la Fundación FC Barcelona. Sobre el proyecto, Saviola resaltó la importancia de fortalecer la educación para salir adelante.

El argentino Javier Saviola, exfutbolista del FC Barcelona, del River Plate y de la Selección Argentina, se encuentra en Iquitos, fomentando un proyecto que viene fortaleciendo las capacidades educativas y el emprendimiento entre más de tres mil personas, entre niños y jóvenes loretanos.

El proyecto se llama ‘Inclusión Educativa para la Vida’, desarrollado desde julio de 2022 y octubre de 2025 por Scotiabank, World Vision y la Fundación FC Barcelona.

Sobre el proyecto, Saviola resaltó la importancia de fortalecer la educación para salir adelante.

"Creo que es un proyecto espectacular. Hay que expandirlo por distintos lugares de Perú y del mundo. (...) Quiero seguir explicando mi situación, mi vida futbolística, aunque no solo es jugar al fútbol y llegar a primera división", declaró Saviola.

Destacó la labor de maestros y niños en Iquitos

Javier Saviola también destacó los resultados encontrados en el proyecto ‘Inclusión Educativa para la Vida’.

"Lo hacen de una manera brillante. Lo hacen gracias a la inclusión, gracias a las maestras con esta vocación importante, quienes lo hacen desde su vocación y ternura hacia los niños y las familias. Esas ganas de sacar familias adelante con muy poco. Nos vamos con una enseñanza enorme a nuestras casas, en enseñar cuál es el camino, y este es el camino, el camino del esfuerzo, la dedicación, la humildad, de cómo con muy pocos recursos salen adelante familias enteras, como niños pueden enseñar a sus padres y amigos", señaló.

En esa línea, felicitó la labor educativa frente a las adversidades en la región. "Sacan adelante a un montón de familia, cada vez que venimos nos vamos con esta sensación que viene creciendo", añadió.

Detalles del proyecto

El proyecto logró que más del 83 % de los estudiantes de 3° y 4° grado de primaria alcancen niveles mínimos de comprensión lectora y que el 69 % lea dos o más libros al mes. Además, 50 jóvenes recibieron fondos semilla para impulsar sus emprendimientos, de los cuales el 75 % formalizó sus negocios.

A través de un fondo promovido por la empresa privada, se canalizan recursos hacia programas que impulsan la transformación económica y educativa en comunidades de Loreto.

Paso futbolístico de Javier Saviola

Javier Saviola nació en Buenos Aires y debutó como futbolista profesional a los 16 años, con River Plate de Argentina. Pasó de promesa a 'crack', luego de grandes actuaciones con el club argentino y de ser clave en la consagración de su país en el Mundial de Fútbol Sub-20 de 2001, en el que fue máximo goleador y mejor jugador.

Esto despertó el interés del FC Barcelona, que en 2001 decidió ficharlo por más de 30 millones de euros, pese a sus 19 años. Si bien tuvo un gran rendimiento individual, esto no fue retribuido con títulos para el club español.

Luego, pasó cedido por el AS Mónaco de Francia y el Sevilla de España, en donde ganó la Copa de la UEFA 2005-06 al vencer al Middlesbrough en la final. La temporada siguiente, regresó al Barcelona.

Javier Saviola también jugó entre 2007 y 2009 en el Real Madrid, y ganó una liga (2007/08), aunque no era titular indiscutible en el equipo dirigido tanto por Bernard Schuster y Juande Ramos.

Luego un exitoso paso por el Benfica de Portugal (2009-2012), regresó a España para formar parte del plantel del Málaga que jugaba por primera -y hasta ahora única- ocasión la Champions League.

Aquel equipo llegó hasta cuartos de final, instancia en la que cayó en un partido de infarto (y con polémica) ante el Borussia Dortmund en Alemania.

Tras jugar en Grecia e Italia, Saviola regresó a su casa, a River Plate, en donde puso fin a su carrera como futbolista profesional.

Javier Saviola, con la Selección Argentina, jugó la Copa América 2004 y el Mundial de 2006. Además, fue campeón olímpico en Atenas 2004.