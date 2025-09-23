Mujer denuncia que su hija fue víctima de tocamientos indebidos en la Unidad de Protección Especial de Iquitos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La encargada de la UPE de Loreto informó que la directora denunciada fue separada del cargo | Fuente: RPP

Una mujer denunció un presunto acto de tocamientos indebidos en contra de su hija de 15 años por parte de la directora de la Unidad de Protección Especial (UPE) de Iquitos, en la región Loreto.

Según indicó su madre, la víctima de presunta violencia familiar terminó siendo abusada en el lugar donde esperaba atención y apoyo psicológico.

La denunciante señala que existen testigos que observaron el momento de los supuestos abusos que cometió la funcionaria en un centro de refugio para adolescentes adscrito al Ministerio de la Mujer.

"Ella no pensaba que dentro de ese centro de la UPE iba a encontrar prácticamente a su agresor. Ella me cuenta que la misma directora le ha besado, le ha dado tocamientos indebidos. Una madre estuvo también, pero la directora no vio que esa madre estaba mirando todo lo que la directora estaba haciendo con mi hija", denunció.

Directora del colegio fue separada

En tanto, la encargada de la Unidad de Protección Especial de Loreto, Maryori Sánchez, informó que la directora denunciada fue separada del cargo y que el Ministerio Público ya se encuentra investigando el caso.

Su familia tiene restricción para acercarse a ella, ya que denunció a sus padres por presunta violencia familiar. En ese sentido, la madre solicitó que la menor pase por Cámara Gesell para que el caso se esclarezca, ya que solo intentaron corregir a la adolescente y terminaron en un proceso judicial.