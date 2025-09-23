Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Susana Villarán se negó a decir cuándo aportaron Odebrecht y OAS a sus campañas de 2013 y 2014
EP 1872 • 24:29
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Mujer denuncia que su hija fue víctima de tocamientos indebidos en la Unidad de Protección Especial de Iquitos

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

La menor de 15 años se encontraba a la espera de ayuda psicológica en el centro de refugio luego de realizar una denuncia por violencia familiar.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Loreto
00:00 · 01:44
La encargada de la UPE de Loreto informó que la directora denunciada fue separada del cargo
La encargada de la UPE de Loreto informó que la directora denunciada fue separada del cargo | Fuente: RPP

Una mujer denunció un presunto acto de tocamientos indebidos en contra de su hija de 15 años por parte de la directora de la Unidad de Protección Especial (UPE) de Iquitos, en la región Loreto.

Según indicó su madre, la víctima de presunta violencia familiar terminó siendo abusada en el lugar donde esperaba atención y apoyo psicológico.

La denunciante señala que existen testigos que observaron el momento de los supuestos abusos que cometió la funcionaria en un centro de refugio para adolescentes adscrito al Ministerio de la Mujer.

"Ella no pensaba que dentro de ese centro de la UPE iba a encontrar prácticamente a su agresor. Ella me cuenta que la misma directora le ha besado, le ha dado tocamientos indebidos. Una madre estuvo también, pero la directora no vio que esa madre estaba mirando todo lo que la directora estaba haciendo con mi hija", denunció.

Directora del colegio fue separada

En tanto, la encargada de la Unidad de Protección Especial de Loreto, Maryori Sánchez, informó que la directora denunciada fue separada del cargo y que el Ministerio Público ya se encuentra investigando el caso. 

Su familia tiene restricción para acercarse a ella, ya que denunció a sus padres por presunta violencia familiar. En ese sentido, la madre solicitó que la menor pase por Cámara Gesell para que el caso se esclarezca, ya que solo intentaron corregir a la adolescente y terminaron en un proceso judicial.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Iquitos Loreto Violencia familiar

Más sobre Loreto

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA