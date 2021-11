General del Ejército Manuel Gómez de La Torre Araníbar, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. | Fuente: RPP Noticias

El General del Ejército Manuel Gómez de La Torre, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, rechazó el uso del término "manoseo" empleada por el congresista Jorge Montoya para cuestionar el proceso de ascenso dentro de esta institución y la publicación de una fotografía en la que se muestra a oficiales con el presidente Pedro Castillo.

En entrevista con RPP Noticias, Gómez de la Torre precisó que la fotografía corresponde a una reunión de trabajo que sostuvo con el presidente de la República y los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la cual se abordaron aspectos relacionados a la conducción de operaciones en el Vraem y otros temas institucionales.

"Una fotografía puede ser interpretada de diferentes maneras y considero que siempre debemos interpretar las cosas de la manera más positiva que corresponda. Esta fotografía simplemente fue el cierre de una reunión de trabajo que no es la primera que hemos llevado a cabo y en la que siempre se han tocado temas correspondientes al trabajo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional", indicó.

Gómez de la Torre reconoció sentirse incómodo por esta situación, al igual que otros comandantes generales de las Fuerzas Armadas con los que compartió una actividad de trabajo y con los que abordaron este tema. También comentó que conversó con el congresista Jorge Montoya, a quien le manifestó su "completa disconformidad" con sus declaraciones.

"Debe quedar bien claro que a nuestras Fuerzas Armadas no las manosea nadie y el día que alguien intente hacerlo, lamentablemente se va a encontrar con toda la fortaleza que nos caracteriza. Yo solicité al almirante, hoy congresista, que se comunique conmigo cuando tenga una duda sobre la actuación o la marcha de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas", indicó.

Ministro Ayala: "El presidente me ha dicho que siga trabajando"

Más temprano, el ministro de Defensa, Walter Ayala, indicó que el presidente Pedro Castillo le dijo "que siga trabajando". A su salida de la comisión de Justicia del Congreso, dijo que desconoce si la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, esté incomoda con su permanencia en el cargo.

"Puse mi cargo a disposición, y el presidente me ha dicho que siga trabajando", dijo Ayala.



"Ayer me acerque a Palacio, he hablado con el presidente, tengo la conciencia tranquila. […] Uno, yo no me corro de nada, tengo la conciencia tranquila, si no ha hecho nada por qué voy a renunciar", añadió.



Ayala enfrenta cuestionamientos, luego de que dos excomandantes generales pasados al retiro denunciaran que recibieron presiones para ascender a oficiales por disposición de Palacio de Gobierno.

