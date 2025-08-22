Últimas Noticias
Jefe policial cuestiona instalación de teléfonos fijos en penal de Chiclayo: "Son usados por los criminales"

El general Luis Ángel Bolaños Melgarejo dijo que en lo que va del año en la región Lambayeque se han registrado 673 denuncias por extorsión.

El jefe de la región policial de Lambayeque, general Luis Ángel Bolaños Melgarejo, cuestionó que en el penal de Chiclayo ex Picsi se hayan instalado teléfonos fijos. Dijo que este tipo de aparatos generan que los reos se comuniquen con el exterior y son usados por criminales con fines extorsivos.

Al ser consultado sobre los casos de extorsión, detalló que en lo que va del año en la región Lambayeque se han registrado 637 denuncias por extorsión, representando un incremento de un 1.5 en comparación al mismo periodo del año pasado en el que se contabilizaron 614 denuncias.

Por otro lado, el general detalló que en lo que va de año se han desarticulado 660 bandas delictivas dedicadas a cometer diversos ilícitos penales.

