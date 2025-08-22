Últimas Noticias
Dina Boluarte pedirá delegación de facultades para "corregir" algunos artículos del Código Civil Penal

La presidenta visitó Lambayeque para inaugurar una comisaría.
Pedro Luis Ramos Martinez

La mandataria aseguró que el actual Código Penal no favorece en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Gobierno
La presidenta Dina Boluarte anunció este viernes que en las próximas semanas pedirá delegación de facultades al Congreso con la finalidad de "corregir" algunos artículos del Código Civil Penal que, según asegura, no ha favorecido a la seguridad ciudadana.

"Aquel Código Penal que no ha favorecido para la seguridad ciudadana, sino ha favorecido para que pueda incrementarse más la delincuencia a nivel nacional", manifestó en el distrito de José Leonardo Ortiz, Chiclayo, región Lambayeque, para inaugurar la nueva comisaría sectorial de la Despensa. 

Boluarte también aprovechó la ocasión para volver a defender la ley de amnistía para policías y militares pese a los cuestionamientos de la CIDH.

"Promulgamos la ley que concede amnistía a quienes defendieron a la patria frente a la lacra del terrorismo y hay que decirlo con la fuerza que merece: en nuestra querida patria, terrorismo nunca más", manifestó. 

La Policía Nacional colocó un extenso cordón policial a cuatro cuadras a la redonda evitando que la presidenta tenga todo contacto con la población. Así mismo la mandataria llegó en helicóptero evitando todo acercamiento con los vecinos, que en esta zona carecen de agua, desagüe pistas y alumbrado público.

