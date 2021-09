Christian Pitot es uno de los voluntarios que recibió la vacuna de Johnson & Johnson. | Fuente: AFP

Un voluntario del ensayo clínico en el Perú para la vacuna de Johnson & Johnson denunció que las autoridades de salud aún no les entregan el certificado de inmunización a quienes recibieron la fórmula estadounidense.

Christian Pitot señaló a RPP Noticias que las pruebas se llevaron a cabo en noviembre del año pasado y "han ido pasando los meses y aún no nos dan nuestro carné de vacunación".

Él contó que es uno de los voluntarios que descubrió que le habían colocado la vacuna cuando se levantó el ciego del ensayo, pero por no contar con un certificado no puede realizar actividades como viajar a otros países donde se acepta dicho preparado.

"No puedo viajar, quiero hacerlo y no puedo porque no tengo carné de vacuna, y como yo estamos todos los voluntarios del ensayo Johnson & Johnson", manifestó.

"Atados de manos"

El joven dice que se ha comunicado con los responsables del ensayo en Perú, pero "no pueden hacer nada porque el INS (Instituto Nacional de Salud) y el Ministerio de Salud no lo han hecho, están atados de manos y nosotros también".

"Ninguno de nosotros sabe a quién acudir en este momento", añadió.

En caso de quienes recibieron placebo, indica que los directores de la prueba les ofrecieron aplicarles la vacuna de Johnson & Johnson una vez que se levante el ciego; sin embargo, esto tampoco habría ocurrido.

"Por lo que tengo entendido, hasta el día de hoy tampoco el INS autorizó para que les pongan la vacuna. Sé que muchos, en la desesperación, sin saber si eran vacunados o no, fueron a aplicarse la vacuna que les correspondía por la edad", lamentó.









Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

Nuestros podcast

Espacio Vital | En un comunicado de prensa, la farmacéutica Pfizer/BioNTech anunció que su vacuna funciona en menores entre 5 y 11 años. ¿Qué se sabe sobre esta vacuna para este grupo etario? ¿Qué dice la comunidad científica al respecto? El Dr. Elmer Huerta nos explica todos los detalles.