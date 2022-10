Ciudadanos forman largas filas para pasar el control migratorio en el aeropuerto internacional Jorge Chávez | Fuente: RPP Noticias

Ciudadanos peruanos y extranjeros tienen que formar largas filas para pasar el control migratorio en el aeropuerto internacional Jorge Chávez debido a que las puertas electrónicas se encuentran inoperativas desde marzo del año 2020, las cuales costaron 19 millones de soles al Estado peruano.

En un inicio se informó que esto se debía a la pandemia, pero según un último informe del portal El Foco, el problema se debe a que la Superintendencia Nacional de Migraciones tiene cuatro procesos de arbitraje con la empresa proveedora encargada de su instalación y mantenimiento, que no le permiten usar estas puertas electrónicas.

Un equipo de RPP Noticias llegó hasta el aeropuerto Jorge Chávez para constatar que los más perjudicados son los pasajeros que deben formar largas filas. Esto dijo la señora Norka Quispe.

"(...) Un poco más de atención a ciertas cosas que, de cierto modo, también nos perjudica para poder viajar. Hay lugares donde no hay mucha información y hay que estar yendo de un lugar a otro, entonces sería cuestión de que vean más el tema de atención al pasajero y que sea todo más rápido. Hace dos horas estoy acá", dijo.

Estas puertas electrónicas también son conocidas como e-gates y permiten agilizar el control migratorio, utilizando el reconocimiento facial de los pasajeros, cruzando información con la Policía Nacional del Perú, Interpol y el Poder Judicial. Otro problema que deben enfrentar los pasajeros es la demora para la atención en la oficina de Migraciones en el aeropuerto.

"Estoy desde las 10 de la mañana, primero vine, hice la fila, me tomaron los datos y me dijeron que espere a que llamen mi número. Tengo el número 105, llegué e iba en el número 13. Pido (a las autoridades de Migraciones) que sea más rápido el trámite y que no sea tan lento", señaló desde el lugar el señor Ricardo Tebes.

Nos comunicamos con personal de la Superintendencia Nacional de Migraciones para que nos ofrezcan una entrevista y expliquen cuándo se dará solución a este problema de la falta de funcionamiento de las puertas electrónicas, pero informaron que darán respuesta en las próximas horas.

