Trujillo: investigan muerte de mujer que cayó del cuarto piso de un edificio

Los familiares de la víctima piden justicia a las autoridades judiciales.
Los familiares de la víctima piden justicia a las autoridades judiciales. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La víctima fue identificada como Rosa Cotrina Celis. Sus familiares realizaron un plantón en los exteriores de la Depincri Norte exigiendo justicia.

La Policía de Trujillo investiga la muerte de una mujer de 31 años que cayó del cuarto piso de un edificio, cuando se encontraba reunida con otras tres personas. Estas han sido conducidas al Departamento de Investigación Criminal Norte, en el distrito de La Esperanza, para que brinden su declaración sobre lo ocurrido.

La víctima fue identificada como Rosa Cotrina Celis. Sus parientes realizaron una manifestación en los exteriores de la sede policial.

En diálogo con RPP, Wilmer Arteaga Horna, familiar de la víctima, pidió que se tome en cuenta la declaración de los vecinos y de otros posibles testigos.

Las personas que se encontraban reunidas con Rosa Cotrina estaban tomando licor cuando se produjo el hecho.

El cuerpo de la mujer, quien deja a dos hijas pequeñas, fue trasladado a la Unidad Médico Legal de Trujillo para ser sometido a los exámenes correspondientes, de acuerdo con la ley.

Tags
Trujillo Policía Nacional del Perú Distrito de La Esperanza

