El almirante Jorge Montoya, congresista electo por Renovación Popular consideró que el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), general EP César Astudillo, se equivocó en presentar su renuncia al cargo en fechas cercanas a las Fiestas Patrias.



"Yo creo que quiere ya pasar al retiro, le faltan dos meses o tres para pasar oficialmente, ha escogido una fecha donde él tenga el control de todo y pueda pasar al retiro con todos los honores. Lo único creo es que se ha equivocado de fecha, ha debido hacerlo un poco antes o un poco después, pero coincidente con las Fiestas Patrias, una fecha tan importante, siempre genera suspicacias, puede prestarse a confusión", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, el congresista electo de Renovación Popular opinó que la decisión de César Astudillo se da porque sabía "que ya había terminado su carrera" y prefirió adelantar su fecha de retiro, prevista para octubre. Agregó que se trata de una decisión totalmente personal y que "no hay nada político" en esta.



Presiones para la Mesa Directiva

En otro momento, el congresista electo por Renovación Popular y candidato en la lista número 1 para la Mesa Directiva del Congreso, negó haber recibido una propuesta de su colega Norma Yarrow para asumir la vicepresidencia en una de las listas para la Mesa Directiva. Pese a señar que los evidentes problemas de esta bancada se solucionarán de manera interna, acusó a su compañera de "tener ambiciones y deseos de ser vicepresidenta en competencia conmigo, pero ese es un tema interno que lo vamos a arreglar".

"Los temas de la bancada lo vamos a solucionar dentro de la bancada. Yo hablo con la verdad, no tengo dos lenguajes. Eso que dicen no ha sucedido, el respaldo del presidente del partido y de la bancada es para que postule a la presidencia (de la Mesa Directiva) y lo dije desde un principio: es solamente la presidencia. Si no puedo hacerlo, ahí quedamos", indicó.

"La consigna era que yo no participe (porque) no era mi partido. Era un tema personal, parece, porque me han llegado avisos de varios sitios hasta con síntomas de presión y de obligación de que yo tenía que renunciar. En política se ven estas cosas, pero a mí no me amedrentan. En pocas horas se va a saber quién ganó y seguimos para adelante", agregó.

El almirante Jorge Montoya calificó como "un acto principista" que esta lisa se encuentre conformada solo por integrantes de su bancada. Según comentó, comenzó "mucho antes" que otros partidos a buscar concertación sobre este tema; sin embargo, estas conversaciones se complicaron en la última semana.

