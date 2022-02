Jorge Nieto Montesinos, exministro de los sectores de Defensa y de Cultura. | Fuente: RPP

El exministro Jorge Nieto Montesinos confirmó esta noche que recibió una invitación del Gobierno de Pedro Castillo para dialogar, en el marco de la recomposición del Gabinete ministerial.

"Recibí una invitación para conversar, supongo que se concretará para el día de mañana. (No he puesto) ninguna condición para conversar. Me hizo llamar por su jefe de asesores", indicó a Nada está dicho por RPP Noticias.

Nieto Montesinos señaló que aún no sabe cuál será la propuesta del presidente, pero no descartó la posibilidad de encabezar el Consejo de Ministros o asumir el liderazgo de algún sector.

"Depende, hay que definir un rumbo, hay que definir cuáles son los términos y condiciones, hay que ver si hay una renovación sustantiva del Gabinete, supliendo a aquellos ministros que no tienen la calidad o están haciendo cosas incorrectas, y hay que evitar que el Gobierno sea reemplazado por alguna forma de gobierno secreto o clandestino", apuntó sobre las condiciones para aceptar.

Por ejemplo, refirió que si de él dependiese, Juan Silva "de ninguna manera" permanecería al frente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; del mismo modo, consideró que Aníbal Torres "no ha hecho muy buen papel" como ministro de Justicia.

Falta de legitimidad

También consideró que se debe corregir la actual falta de legitimidad de la figura presidencial.

"Él (Pedro Castillo) tiene que ser consciente que parte del problema del Gobierno es la falta de legitimifad de la propia figura presidencial. Sin eso es bien difícil que se puedan desarrollar iniciativas, porque está ahí ese tema como una basurita debajo de la alfombra", remarcó.

E insistió en "la necesidad de un gobierno de gabinete, un fortalecimiento tanto de la figura del primer ministro y los miembros del gabiente, de modo que repose en ellos el gobierno".

"Un gabinete más participativo y de ancha base"

El presidente Pedro Castillo informó esta noche que busca conformar un Gabinete "más participativo" y "de ancha base", tres días después de que anunció la recomposición del Consejo de Ministros encabezado por Héctor Valer.

"Estamos próximos a anunciar un Gabinete participativo y de ancha base para un mayor beneficio de todos los peruanos", manifestó el mandatario mediante un comunicado publicado en sus redes sociales.

En este mensaje, el jefe del Estado también denunció una supuesta "campaña mediática" en su contra con el objetivo de "promover la vacancia presidencial", la cual, dijo, revela a algunos sectores que "solo buscan desestabilizar al país".



Pedro Castillo remarcó que fue elegido por mayoría popular y reafirmó que se mantendrá en el cargo hasta el 28 de julio de 2026.

"Me apena que los grupos de poder promuevan de manera sistemática una innecesaria vacancia presidencial. Si realmente quieren al Perú, convoquen a la unidad y gobernabilidad", instó.





