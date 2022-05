Jorge Nieto Montesinos, presidente del Partido del Buen Gobierno. | Fuente: RPP Noticias

Esta mañana, en diálogo con Ampliación de Noticias, el excandidato al Congreso y presidente del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, fue consultado sobre la coyuntura política nacional, además de la iniciativa de lanzar la plataforma "Diálogo por el Perú". El político señaló que existe una coalición en el Congreso de la República que busca retirar a la vicepresidenta Dina Boluarte y al presidente Pedro Castillo del poder.

"Yo creo que hay en curso una coalición cada vez más consistente entre la extrema izquierda del Congreso, encabezada por Perú Libre y la derecha extrema que también está en el Congreso con una presencia importante. Creo que van primero por la cabeza de la señora Boluarte y luego por la del señor Castillo, tratando de conquistar o de posicionar una transición en donde hay un manejo no democrático del proceso que estamos viendo. El váyanse todos puede llegar a producirse de la peor manera posible, con una coalición antidemocrática que trate de orientar el proceso de transición a las elecciones", indicó.

Asimismo, Nieto señaló que el Perú posee una democracia precaria, incapaz de determinar responsabilidades políticas.

"Una democracia, que incluye al Gobierno y a la oposición del Congreso, que no es capaz de fincar responsabilidades políticas después de que

han habido peruanos y peruanas muertas en las manifestaciones de hace algunas semanas es una democracia enferma o muy precaria y nuestra democracia no ha sido capaz de fincar responsabilidades políticas, ni el primer ministro que ya no debería serlo ha teido rumor político

de presentar su renuncia, son soluciones parciales. No hay ninguna sanción política, aquí las cosas ocurren como en el cachascán: gritan, se jalan los pelos, saltan, caen fuera del ring pero no pasa nada porque todo está pactado", mencionó.

Finalmente, con respecto a la plataforma "Diálogo por el Perú", Nieto indicó que se trata de un espacio para dialogar sobre los problemas que aquejan al país.

"Vivimos un momento largo, ya varios años, de polarización política. Hay extremos que están copando la política nacional. Necesitamos abrir espacios

para una discusión razonable de todos los problemas que nos aquejan. Cada decisión que tomamos tiene consecuencias estratégicas. Hemos tenido hace poco la crisis de los transportistas públicos. El Gobierno ha dado medidas para que el costo de los combustibles fósiles dismiuya, sin embargo, las medidas de apoyo tendrían que haber estado atadas a un programa de transformación de impacto con nuevas formas de energía, como la solar", dijo y agregó que será lanzada el próximo 1 de junio.

