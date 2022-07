Los generales del Ejército del Perú (EP) en situación de retiro calificaron de "inexactos y desacertados" comentarios del ministro José Gavidia sobre los oficiales generales de la institución castrense. | Fuente: Andina

Un grupo de generales del Ejército del Perú (EP) en situación de retiro expresaron su rechazo a las los comentarios inexactos y desacertados del ministro de Defensa, José Gavidia, respecto de los oficiales generales de la institución castrense.

Mediante un comunicado, los generales que en su momento desempeñaron los cargos de jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y comandantes generales del Ejército del Perú, señalaron que el ministro particularmente puso en tela de juicio la honorabilidad del general de División en situación de retiro, José Vizcarra Alvarez, quien denunció presuntos ascensos irregulares en la institución castrense promovidos desde el Ejecutivo.

“Las expresiones ofensivas vertidas por el actual funcionario representante del sector Defensa no corresponden a la reglamentación vigente sobre los procesos de ascensos ni se ajustan al sentir ni a la concreta y firme convicción de los miembros del Ejército del Perú, quienes son estrictamente respetuosos de la Constitución y Leyes que rigen en nuestro país”, indicaron.

Los generales del EP en situación de retiro añadieron que el general de División, José Vizcarra, ha sido objeto de amenazas de muerte recientemente y que incluso resultó herido de bala en un intento de asalto hace unos días. Ante esta situación, solicitaron a las autoridades correspondientes que se investigue el hecho y se ubique a los responsables.

Declaraciones del ministro José Gavidia

A fines de junio, el ministro de Defensa criticó las declaraciones del excomandante general del Ejército, José Vizcarra, quien sostuvo que el presidente Pedro Castillo buscaba ascender a sus amistades en el proceso de ascensos 2021.

“Si él quiere hacer política, que haga política a nombre personal, que no haga política involucrando a su institución, el Ejército, que es una institución tutelar que no se mancha. Con usted se fue el general Chaparro y él no mediatiza nada, porque respeta a su institución, si usted general Vizcarra quiere hacer política, hágalo a nombre personal y no involucrando a su institución”, dijo a la prensa.

Asimismo, señaló que le parecía rara la amenaza que habría recibido con un arma el general de División en situación de retiro, José Vizcarra, pues él cuenta con dos guardias de seguridad armados, por lo que ha solicitado información al comandante general del Ejército para conocer qué ocurrió.

Sobre gestión del presidente y ministro

Los generales del Ejército peruano que suscriben el documento también se pronunciaron respecto de la gestión del presidente Pedro Castillo y le exhortaron que adopte las “decisiones y medidas correspondientes”, para que se cumpla las obligaciones respecto de “la grave situación de riesgos y amenazas a la seguridad y defensa nacional”. Asimismo, hicieron un último llamado al ministro José Gavidia.

“Exhortamos a que el actual titular del pliego de Defensa preste una mejor atención a la problemática del pliego para hacerla eficiente y eficaz, así como evite emitir opiniones o comentarios personalísimos que afecten la moral institucional y/o deterioren la imagen de autoridades que dirigieron las instituciones tutelares de la patria.

El documento fue firmado por los siguientes generales de División EP (r): Pedro Villanueva Valdivia, Carlos Tafur Ganoza, José Cacho Vargas, Víctor Bustamante Reátegui, José Graham Ayllón, Luis Muñoz Díaz, Francisco Contreras Rivas, Otto Guibovich Arteaga, Paul Da Silva Gamarra, Luis Howell Ballena, Víctor Ripalda Ganoza, Ricardo Moncada Novoa, Ronald Hurtado Jiménez, Carlos Vergara Ciapciak, Luis Ramos Hume, César Astudillo Salcedo, Jorge Céliz Kuong, José Vizcarra Alvarez.