José Jerí espera que prueba de polígrafo para Iván Paredes, jefe del INPE, se programe "a la brevedad"

El presidente José Jerí saludó en entrevista con RPP la predisposición del jefe del INPE, Iván Paredes, de someterse a la prueba del polígrafo utilizado en los trabajadores penitenciarios que tienen contacto con los internos.

"En el caso de Iván saludo mucho la predisposición. Eso demuestra que él tiene la conciencia tranquila de lo que se le cuestiona. Y si él ha mandado o ha mostrado su plena predisposición para ello, que proceda para que pueda hacer ello y que dé una señal de tranquilidad a la población o al sector de la población que lo cuestiona", apuntó.

"Si Iván, en su calidad de presidente del INPE, ha dicho que está dispuesto, esperemos que programe su polígrafo a la brevedad de lo posible para dar el ejemplo, toda vez que él es una de las personas que ha sido cuestionada por una situación determinada y que es anterior a su función como presidente del INPE", agregó.

Iván Paredes y la prueba del polígrafo

Días atrás, el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes, señaló que el presidente José Jerí será quien decida si será evaluado mediante el sistema del polígrafo, utilizado en los trabajadores penitenciarios que tienen contacto con los internos.

La medida del polígrafo fue decidida desde el Ejecutivo para reconocer y después abrir un proceso de investigación a personal del INPE que se involucre en actos de corrupción dentro de la entidad.

Iván Paredes respondió en un contexto donde todavía continúa siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción de Lima por el presunto cobro de una coima a cambio de gestionar como abogado la excarcelación de un agente policial.

"Eso [prueba del polígrafo] lo dispone el presidente de la República [José Jerí]. Yo estoy sujeto a lo que él ordena, y si él ordena que pase, lo pasaremos todos los funcionarios públicos. Él es el que tiene que ordenar. Si hay un decreto supremo se pasará, no hay ningún problema. Todos los pasaremos, inclusive cualquier tipo de funcionario", declaró a RPP.