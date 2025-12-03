José Jerí se disculpa tras agresión a periodistas de RPP por parte de su escolta en Tacna: "Es un hecho que no debe volver a darse"

Durante una actividad, el periodista Javier Rumiche intentó acercarse para dialogar con el mandatario, pero fue interceptado y retirado bruscamente por el personal de Seguridad del Estado.

El presidente José Jerí conversó con el corresponsal de RPP en Tacna, Javier Rumiche, para disculparse por la agresión que sufrió por parte del equipo de seguridad cuando el periodista buscaba unas declaraciones del jefe de Estado.

"Lamento mucho la situación que se dio en la mañana. Yo respeto mucho la labor de ustedes como periodistas, siempre he respaldado y respaldaré su trabajo y creo que ha habido una situación que no debe volver a darse y hay que entender también las circunstancias en que se dieron los hechos por cuanto cada uno hacía su labor", manifestó en una entrevista exclusiva para RPP.

El mandatario aseguró que ya informó a su seguridad para evitar estos incidentes cuando participe en otras actividades por el país.

"Entendiendo un poco la dinámica de este tipo de actividades es que hubieron situaciones que no deben volver a darse y que ya he pedido al equipo correspondiente que tenga mayor cuidado cuando se trata de hacer los cercos de seguridad, es un hecho que no va volver a repetirse y que ambos tendremos que tener los cuidados correspondientes", añadió.

Agresión en Tacna

El incidente, ocurrido estra mañana, se dio después del izamiento del Pabellón Nacional. Rumiche y sus colegas se acercaron para recoger las declaraciones del mandatario. Sin embargo, fueron cercados por el personal de Seguridad del Estado. Uno de estos agentes retiró bruscamente al hombre de prensa para evitar que se acerque al presidente.

En un video, se observa que un escolta presidencial arrastra con fuerza a Rumiche para alejarlo de la comitiva del mandatario, e incluso lo agarra bruscamente para impedir su avance.

El periodista detalló que su camarógrafo, John Altamirano, y otra colega que transmitía por redes sociales también fueron agredidos por el personal de Seguridad del Estado.