José Jerí recibió al BAP Unión tras su viaje de instrucción de seis meses alrededor del mundo

El presidente de la República, José Jerí, participó este sábado en la recepción del Buque Escuela a Vela B.A.P. Unión, el velero más grande y moderno de su tipo en América, que concluyó un viaje de instrucción de seis meses, recorriendo diversos países del mundo.

El mandatario, acompañado por el ministro de Defensa, César Díaz; la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Sandra Gutiérrez; el ministro de Justicia, Walter Martínez; y el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, brindó una cálida bienvenida a los 255 tripulantes del buque, entre ellos los 71 cadetes de la Escuela Naval del Perú.

El B.A.P. Unión, que zarpó el 9 de mayo desde el Callao, arribó al muelle de la Base Naval luego de completar una circunnavegación por el Atlántico Norte, pasando por Estados Unidos, Panamá y otros destinos, cumpliendo su misión de fortalecer lazos comerciales y culturales del Perú con diferentes países.

Durante la travesía, los cadetes llevaron a cabo prácticas de maniobra, navegación y liderazgo, como parte integral de su proceso de formación profesional.

El B.A.P. Unión visitó 10 puertos en nueve países, además de Matarani, en Arequipa, donde el personal participó en actividades protocolares y culturales.

En cada puerto, la tripulación tuvo la oportunidad de promover la cultura peruana, el turismo y la marca país, al mismo tiempo que se desarrollaron diversas iniciativas comerciales y diplomáticas.