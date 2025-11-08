Congestión vehicular en la avenida Néstor Gambetta debido a cierre de tramo por enorme forado [VIDEO]

Un equipo de RPP llegó esta mañana hasta el km 3.5 de la avenida Néstor Gambetta, donde se registra congestión vehicular, debido al cierre de un carril de la vía.

Este es el panorama en la avenida Néstor Gambetta. | Fuente: RPP

Este sábado, se registra congestión vehicular en la avenida Néstor Gambetta, en el distrito chalaco de Ventanilla; debido al cierre de uno de sus carriles, por el colapso de parte de la estructura.

Un equipo de RPP llegó esta mañana hasta el km 3.5 de esta importante arteria, constatando que el tránsito es lento en el sentido norte-sur, el único habilitado para circular.

En tanto, los vehículos que se desplazan por el carril sur-norte, donde se registró el desprendimiento de la pista, están desviándose por la avenida Haya de la Torre.

Nuestra reportera informó que, en las inmediaciones de la zona afectada por el forado, se han colocado cintillos amarillos de seguridad, para evitar que transeúntes se acerquen.



Con respecto a la pérdida de la calzada en un sector de la avenida Néstor Gambetta, se informa lo siguiente 👉🏼 https://t.co/dMlI8bkCCB pic.twitter.com/RplZbJLbMS — Provías Nacional (@ProviasNac_Peru) November 8, 2025

Pronunciamiento del MTC

Luego de que se reportara el desprendimiento de parte de la pista de la avenida Néstor Gambetta, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) emitió un comunicado, en el que informó que la pérdida de la plataforma de la carretera “fue ocasionada por el debilitamiento del talud producto de una excavación externa en la base de la vía”.

“Un equipo técnico de Provías Nacional se encuentra en la zona, en coordinación con la Municipalidad de Ventanilla, implementando medidas para salvaguardar la seguridad de los usuarios. Para ello, se ha dispuesto el cierre del tránsito en el tramo afectado”, se lee en el documento.

Asimismo, indicó que, para la recuperación definitiva de la vía, Provías Nacional ha convocado la Licitación Pública N.° 002-2025/20.1, correspondiente a la obra de mejoramiento de la avenida Néstor Gambetta, la cual comprende la intervención de un tramo de 560 metros.

“En este marco, según programa establecido, hoy (ayer) se realiza la presentación de propuestas, y la buena pro se otorgará a mediados de noviembre de 2025”, concluyó el comunicado del MTC.

