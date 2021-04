José Mujica sobre la segunda vuelta electoral en Perú: Lo que está en juego es la "suerte del pueblo más humilde"

José Mujica, expresidente de Uruguay y exsenador. | Fuente: AFP

El expresidente de Uruguay, José Mujica, dijo que el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, debe "tener en cuenta lo que acaba de pasar en Ecuador", en referencia a la segunda vuelta en el país andino, celebrada el último domingo, en la que el exbanquero conservador Guillermo Lasso derrotó al izquierdista Andrés Arauz.



"Es interesante (Castillo). Por lo menos parece que se está dibujando una fuerza. Me tiene sorprendido la atomización que hay en Perú. De todas maneras, me parece que la política debería estar, con esos resultados, a la orden del día. Logró 16% de los votos. Bueno, realmente hay mucho que sumar y como tal, tal vez tener en cuenta lo que acaba de pasar en Ecuador. ¿La fuerza medianamente progresista y un poco de centro no podrán conformar un algo? Esa es la gran interrogante", señaló en una entrevista con la agencia de noticias Sputnik.



Para José Mujica, el traspié electoral de la izquierda en el balotaje en Ecuador se debió a "la incapacidad" de hacer un frente común con todos los sectores progresistas.



"Es un problema histórico, porque las izquierdas tienden a dividirse por ideas y las derechas se juntan por intereses. Naturalmente es una lección de la historia que se repite", cuestionó. Y remarcó: "Esto se los voy a decir a todos en América Latina, a veces por diferencias programáticas, por visiones, se le abre la puerta a las fuerzas más conservadores".



LAS GRANDES DESIGUALDADES

José Mujica consideró que lo que está en juego en la segunda vuelta electoral en Perú, en la que Pedro Castillo se enfrentará a la postulante de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, es la "suerte del pueblo más humilde".



"Quien gane el gobierno debería de acordarse de cierto aumento de las exportaciones que ha tenido Perú, particularmente el desarrollo de la minería, hay que reconocer que hay una deuda social. Lima es una cosa que lastima. Es una ciudad gigantesca, con un muro que separa los barrios ricos de los pobres y pienso que sería bueno que un Gobierno progresista ayudara a mitigar esas diferencias sociales tan fuertes que hay en Perú", agregó el exsenador.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS: