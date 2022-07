El exministro del Interior José Luis Pérez Guadalupe se refirió a las medidas anunciadas por Pedro Castillo para luchar contra el crimen | Fuente: RPP

Durante el discurso del presidente Pedro Castillo por 28 de julio este último jueves se anunció la creación de brigadas especiales y 5 mil licenciados de las Fuerzas Armadas luchen contra el crimen a nivel nacional. La primera prueba piloto será en los distritos San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Comas y Villa el Salvador.

Ante estas medidas, RPP Noticias conversó con José Luis Pérez Guadalupe, exministro del Interior, el último del gobierno de Ollanta Humala. En primer lugar, el sociólogo peruano criticó de forma contundente a la gestión de Castillo y recalcó que varios de sus anuncios no vienen de su mandato o se hacen usualmente todos los años, y no es nada nuevo.

"Tenemos 7 ministros del Interior en un año es un desdén clarísimo por el sector. Un presidente no puede nombrar 7 ministros en un año…7 ministros hubo en el gobierno de Todelo, Alan García y Ollanta Humala, en 5 años, que ya es bastante, pero 7 en un año es una exageración, es ya no tener el respeto por la institución y a eso agrégale 4 comandantes generales de la Policía en estos 12 meses”, declaró.

"No se está midiendo qué cosa es lo que es gobernar y lo que es dirigir un Ministerio tan sensible como el Ministerio del interior. La pregunta es, ¿cada ministro trae su plan, cada uno trae su política? No es así, así no se trabaja en el Estado, se trabaja con políticas públicas. Al ministro (Mariano) González lo sacaron por qué no hizo un plan. ¿Cada uno de los 7 ministros va a traer un plan nuevo, van a haber 7 planes? Tiene que haber un plan de gobierno como política pública de seguridad", añadió.

Medidas contra el crimen

Pérez Guadalupe fue contundente con la creación de las brigadas especiales para luchar contra la delincuencia, ya que dijo que fue un anuncio vago, sin mucho detalle y que lo mejor hubiese sido decir qué es lo van a hacer específicamente. "Ya tiene un año de gobierno, no es un discurso de comienzo de gobierno. No dice mucho en verdad", dijo.

El extitular del Interior nombró varios anuncios que dijo Pedro Castillo en su primer año como presidente del Perú y que ninguno se cumplió; solo quedaron en promesas. Dio ejemplos como el ultimátum a los delincuentes extranjeros para que se vayan del país, el fortalecimiento de las rondas campesinas en las ciudades o la declaración en emergencia a Lima-Callao.

"No hay política, puro anuncio que al cabo de dos semanas la gente ya ni se acuerda y ellos menos. Todas las cosas que se han dicho son prácticamente ordinarias de lo que hace un Ministerio", señaló.

"Sobre los 5 mil jóvenes licenciados, es una política que se ha pensado muchas veces. La incorporación a reenganchados de las Fuerzas Armados lo hicimos cuando yo estuve en el INPE y dieron buenos resultados. 18 meses, cuando ya tienes una formación de lo que es una capacitación militar de la FF. AA. puede ser interesante, pero es una cosa que se trabajó siempre, no es una novedad”, agregó.

Pérez Guadalupe también se pronunció sobre el ingreso de armas ilegales al país. Manifestó eso se debe en gran parte por el ingreso irregular de personas extranjeras por las fronteras y que la situación se ha agravado por la pandemia.

"Es un problema que hace muchos años acá, la pregunta es que hace el gobierno para contrarrestarlo, eso es lo que no hemos escuchado en ningún ámbito, lo que relata son obras anteriores a su gestión como en el caso de economía o cosas que son ordinarias, que cada año se realiza en igual cantidad", subrayó.