Joven desaparecida en Arequipa fue hallada en Argentina y se encuentra en comisaría, según su madre

Romina Muñoz, la joven de 19 años que se extravió el pasado miércoles 16 de agosto cuando salió de su vivienda en Arequipa, fue hallada en Argentina este lunes y permanece en una comisaría de dicho país, según confirmó a RPP su madre Giovanna Medina.

Según precisó a la Rotativa del aire-edición noche, inicialmente se tuvo conocimiento que la joven salió del país hacia Chile durante el último domingo. Sin embargo, hoy recibieron comunicación de que había sido hallada en Argentina.

“En realidad primero teníamos conocimiento ayer que había pasado la frontera a Chile y luego hoy una comisaría de Argentina comunicó, me llamaron por teléfono que la tenían ahí porque ya había una alerta internacional”, indicó.

Señala que joven sería manipulada

La madre sostuvo que actualmente se encuentra realizando los trámites para poder viajar y reencontrarse con su hija, pues según indicó ella no desea volver a Perú. En esa línea, indicó que la joven podría estar siendo manipulada y rechazó la versión de que hubiera huido con un enamorado virtual, pues dijo que ella no era una persona sociable.

“Según lo que se nos manifiesta, porque todavía no tenemos la manifestación y estamos en todos los trámites, ella se ha encontrado con una persona, con un enamorado virtual, lo cual para nosotros no aceptamos esa versión, no la aceptamos”, dijo.

“Es probable, insistimos nosotros que esto es una manipulación, una captación por la vulnerabilidad que ella presenta, ella tiene un tipo de asperger, es altamente vulnerable, manipulable, poco sociable, de poco hablar. Ella nunca ha tenido amistades acá, nunca ha hecho un viaje sola, nunca ha subido a un bus de movilidad local”, añadió.

Apoya hipótesis de trata de personas

Asimismo, sostuvo que apoya la hipótesis de Fiscalía que inició una investigación preliminar por el presunto delito de trata de personas tras la desaparición de la joven. La madre dijo también que realiza coordinaciones con el Ministerio de la Mujer y sus entidades ante algunas características que notó en la joven.

“Este caso tiene que continuar, va a continuar y dios quiera que no sea lo que estamos pensando, pero por las características no es un retiro voluntario con una persona que se conoció, porque ella se ha llevado ropa, ha borrado el correo, el WhatsApp, o sea, totalmente incomunicada, porque nos hubiese dejado una carta de que se está yendo a un lado”, sostuvo.

La señora Medina también instó a los padres a tener un mayor control en el tipo de comunicaciones que tienen sus hijos a través de internet, en especial, mediante las redes sociales.