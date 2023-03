Juan Carlos Celis sobre caso de polio en Perú: "El Ministerio de Salud se apresura al decir que es un caso aislado"

Asimismo, Celis indicó que este es un caso de poliovirus derivado de la vacuna. "La vacuna para polio oral se trata de un virus atenuado, no puede causar enfermedad, pero muy raramente este virus puede mutar en el intestino del niño que le han puesto las gotitas y se convierte nuevamente en un virus que puede infectar. En una población bien vacunada eso no representa un problema, pero si este virus vuelve a ser infectante y encuentra una comunidad donde más del 50% no está vacunado, tiene chance de causar un brote", explicó.