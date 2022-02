El expremier en los estudios de RPP Noticias. | Fuente: RPP

Esta mañana, durante Ampliación de Noticias, el expresidente del Consejo de Ministros del Gobierno de Ollanta Humala, Juan Jiménez Mayor, analizó la crisis política desatada tras la renuncia de la premier Mirtha Vásquez a la PCM y el anuncio de cambios por parte del presidente Pedro Castillo.

“Creo que estamos en una crisis de gobernabilidad, en este caso impulsada por el propio Gobierno, por su incapacidad y por la falta de dirección, y por supuesto por la permeabilidad que tiene este Gobierno en no zanjar claramente con prácticas corruptas que han llegado directamente a Palacio de Gobierno. Eso es lo preocupante”, indicó a RPP Noticias.

En este sentido, Jiménez Mayor destacó que el mandatario posee cuatro problemas principales para gobernar. El primero, indicó, es un problema de incapacidad, algo que él mismo ha reconocido.

“Esto debería llevar al presidente a rodearse de gente con las capacidades que le permitan suplir lo que él no tiene. El presidente tiene un problema de definir lo que es el interés general. Es un gobierno que está presidido por intereses que no son los de la población, por intereses que están vinculados a gremios, a determinados intereses particulares y no el interés general que es siempre lo que debería presidir en el Gobierno. En tercer lugar, el presidente y el Gobierno tienen un problema de dirección. Tenemos un Gobierno que no sabemos para dónde dispara, a dónde quiere llevar al país. En cuarto lugar, y creo que esto es lo más grave, el presidente tiene un problema de valores. El presidente tiene un problema de saber qué es la integridad, qué es lo que debe hacer un funcionario público, qué es lo que debe no hacer, esto está ausente en el Gobierno”, indicó.

En este sentido, el expremier destacó que la propia renunciante a la presidencia del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, señaló que no se está enfrentando la corrupción al interior del Estado.

“Esa es un poco una de las motivaciones por las cuales ella se está apartando en solidaridad con lo que ha pasado con el Ministerio del Interior, un ministerio clave para las políticas públicas nacionales, uno de los problemas mas importantes del país está en la delincuencia y creo que esto es una pésima señal. Los peruanos no merecemos estar de sobresalto en sobresalto y ahora en una crisis que nos genera temor, miedo de lo que va a pasar en el país”, agregó.

“De alguna u otra manera la economía se estaba estabilizando y ahora vamos a tener un este sobresalto consecuencias que todavía no podemos predecir en relación a los indicadores económicos y ojalá que las decisiones que tome el presidente a partir de esta situación, yo diría dramática, sean las mejores y no las peores que podríamos esperar”, finalizó.

