El médico infectólogo Juan Villena consideró este viernes que "sí sería útil" presentar un carné de vacunación contra la COVID-19 para el ingreso de viajeros al Perú.



En entrevista con el programa Conexión de RPP, Juan Villena explicó que si una persona está vacunada contra el nuevo coronavirus, la posibilidad de infectar a otras es menor



"Si están vacunados los que entren al Perú está perfectamente bien. Muy difícil que traigan un virus y que sigan distribuyéndolo desde el día que llegan porque recuerde que el periodo de permanencia del virus en la garganta en las personas vacunadas es más breve que en las personas no vacunadas. Tres o cuatro días y se acabó", dijo.



"La gente que entra asintomática trae el virus"

Juan Villena sostuvo que no tiene ningún sentido tomar la temperatura a viajeros que llegan al país porque estas personas pueden estar trayendo el virus de forma asintomática.



"Esos controles que se hacen en el aeropuerto no siempre encuentran el virus porque la gente que entra asintomática trae el virus y lo va a distribuir. Entonces, ¿es mejor que vengan con un carné de vacunación aun siendo asintomáticos? sin duda porque por lo menos me estás diciendo que su periodo de transmisión, si es que está infectao o se infecta, va a ser más breve que cualquier otra persona que no está vacunada", aclaró.



De acuerdo al Ministerio de Salud, las personas que ingresen a territorio nacional deben contar con una prueba molecular negativa con fecha de resultado no mayor a 72 horas antes de abordar en su punto de origen y sin carácter obligatorio la presentación del carné de vacunación contra la COVID-19 el país donde se vacunó.

"Es mejor que cuando ingresen vengan con un control adecuado y sean personas vacunadas, eso es mucho mejor a lo que estamos haciendo", insistió Juan Villena.



