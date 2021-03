Julio Guzmán, candidato presidencial del Partido Morado. | Fuente: Foto: Andina

El candidato presidencial por el Partido Morado, Julio Guzmán, aseguró no tenerle miedo a su contrincante del partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga, luego de que este lo denunciara por el presunto delito de difamación agravada por la que le exige una reparación civil de 2 millones de soles por unas declaraciones en su contra.

"Este señor es un peligro para la libertad de expresión y es un peligro público. Ahora me amenaza con una denuncia simplemente porque le he dicho en su cara todas sus verdades. Este señor utiliza el Poder Judicial para perseguir a periodistas, amedrentar a persona. Ha hecho más de 150 denuncias a ciudadanos", señaló.

"Lo que tengo que decir es que me ratifico en lo que he dicho sobre él: que es un hipócrita, que es un cabeceador de impuestos al Estado y que es un matón, y ahora esa característica de matón la está confirmando persiguiendo a personas simplemente porque se atreven a decirle las cosas en su cara. No le tengo miedo", agregó.

Respecto a la propuesta del candidato Daniel Salaverry sobre la migración venezolana, Julio Guzmán consideró que no es momento de promover el odio ni la intolerancia. En su opinión, el enfoque sobre este tema debería ser tener niveles de intervención y supervisión más eficaces en las fronteras para determinar quién debería ingresar al Perú.



Pese a las amenazas y campaña de demolición iniciadas contra @rlopezaliaga1 y mi persona, hemos logrado interponer DENUNCIA PENAL contra Julio Guzmán por delito de difamación AGRAVADA.



Avanzamos FIRMES en campaña, denunciando ataques cobardes y DELINCUENCIALES de inescrupulosos. pic.twitter.com/p8ze9JlrmD — Yorry Warthon 🇵🇪 #R5️⃣ (@Yorry_Warthon) March 19, 2021

Keiko Fujimori y su cuestionamiento a López Aliaga

Más temprano, la lideresa de Fuerza Popular y candidata presidencial de este partido, Keiko Fujimori, volvió a marcar distancia con el también candidato Rafael López Aliaga, uno de los primeros en intención de votos según recientes encuestas, y sobre quien reconoció tener coincidencias en la defensa de la vida y la familia, "pero de ninguna manera en las formas".

"Lo que yo he señalado es que con el candidato López Aliaga podemos tener similitudes en nuestra defensa por la vida y la familia, pero nuestras grandes diferencias están en las formas. Lo que vemos de parte del señor López Aliaga son actitudes agresivas, a veces llegando a la violencia verbal, y eso es algo que tenemos que rechazar", explicó.

En entrevista con RPP Noticias, la candidata de Fuerza Popular señaló que desde el inicio de su campaña ha señalado que "a quienes vamos a combatir es a la izquierda radical y al populismo", además de defender la Constitución de 1993. Sobre Rafael López Aliaga, reconoció que pueden tener "similitudes" pero "grandes diferencias" en las formas.

A manera de ejemplo, la lideresa de Fuerza Popular recordó que está en contra de la eutanasia, al igual que Rafael López Aliaga; no obstante, remarcó que su postura sobre este tema las hace "con respeto", a diferencia del candidato de Renovación Popular, quien usó palabras ofensivas para referirse al caso emblemático de la ciudadana Ana Estrada.

"En el caso del señor López Aliaga vemos actitudes muy reprochables que lo que genera es más confrontación entre peruanos. Yo creo que todas las posiciones radicales, sea de izquierda o de derecha, le hace daño al país", agregó

