Keiko Fujimori se mostró dispuesta a reunirse con Pedro Castillo. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, reconoció a Pedro Castillo como presidente de la República pese a las denuncias que realizó durante la campaña electoral y a las recientes declaraciones de la congresista de su partido Martha Moyano, quien señaló que no reconocía al jefe de Estado "porque no es legítimo".

"Yo reconozco al señor Pedro Castillo como presidente de la República de nuestro país, espero que él escuche el sentir de las grandes mayorías y que haga un buen mandato en los próximos cinco años", señaló Keiko Fujimori.

En entrevista con RPP Noticias, la excandidata presidencial dejó abierta la posibilidad de reunirse con Pedro Castillo en su condición de lideresa de Fuerza Popular, partido de oposición con una importante presencia en el Congreso, en caso el mandatario se lo solicitara de manera formal.

"Yo no me niego a esa posibilidad. Cada vez que un presidente de la República me ha solicitado conversar, siempre he asistido. Es más, la semana pasada ha habido una reunión del Acuerdo Nacional y como representante de Fuerza Popular ha acudido el vocero Nano Guerra García", recordó.

Keiko Fujimori recordó que, varias semanas después de la publicación de los primeros resultados oficiales, reconoció la victoria de Pedro Castillo "más allá de las denuncias e irregularidades que nosotros hemos revelado" y dejó de participar en las manifestaciones que hasta estos días se convocan.

"He decidido no participar en estas movilizaciones, pero sí saludo el activismo político. Creo que es fundamental que nuestros ciudadanos estén alertas, sobre todo porque vemos que hay una intención de mantener su plan radical, pero todavía hay muchas alertas que nos preocupan que quieran convertir a nuestro país en Cuba y en Venezuela", indicó.

