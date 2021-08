Fujimorista Martha Moyano | Fuente: Congreso

La congresista de Fuerza Popular, Martha Moyano, se refirió a la intervención en la Dircote por parte de la Inspectoría de la Policía Nacional y la calificó de ser una “mala señal” por parte del Gobierno.

“Es una muy mala señal, que seis equipos vayan a la Dircote, justo día después de un mensaje que diera el señor (Guido) Bellido en un medio de comunicación”, comentó en Ampliación de Noticias de RPP.

“Después de eso hay una intervención de seis equipos en una institución que maneja información y hace seguimiento a personas como el señor Bermejo que está siendo acusado por apologia al terrorismo. Por su puesto que genera suspicacia”, añadió la fujimorista.

Respecto al pedido de la tercera vicepresidenta de la Mesa Directiva, Patricia Chirinos, de Avanza País, para que el ministro del Interior, Juan Carrasco Millones, explique la intervención en la Dircote, Moyano indicó que está de acuerdo.

“Si la vicepresidenta ha solicitado, espero que así sea y mi bancada va a tener que estar de acuerdo con esto, porque todo lo que implique investigación, todos los parlamentarios tenemos que estar de acuerdo”, recalcó.

“Espero que el señor ministro tenga esa valentía para que pueda informar con detalles qué pasó”, aseveró Martha Moyano, quien agregó que de no ser así se tendrá que evaluar una interpelación al ministro Carrasco.

“La interpelación forma parte de todo un proceso, necesitamos información inmediata, pero, si es motivo de interpelación, por su puesto, presentar la interpelación de inmediato, para que él pueda ir respondiendo”, apuntó.

"CASTILLO NO ES PRESIDENTE LEGÍTIMO"

La parlamentaria fujimorista recalcó que tanto ella como Keiko Fujimori vienen participando de diversas marchas y plantones para hacerle frente al “comunismo y terrorismo” del Gobierno de Pedro Castillo.

“Como siempre dijimos, esta lucha contra el comunismo y el terrorismo continúa desde diversos escenarios. También desde el escenario congresal”, aseveró.

En esa línea, dijo que no reconoce a Pedro Castillo como presidente de la República, pese a que así lo proclamó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Yo con respeto me refiero al señor Castillo pero no lo reconozco como presidente porque no es legítimo. El JNE lo ha proclamado y le ha dado legalidad pero es diferente a ser legítimo”, manifestó.

