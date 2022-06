Kira Alcarraz critica demora de reglamentación de ley de las ollas comunes: "Juegan con el hambre de los peruanos"

La congresista de Somos Perú declaró que pidió a los cuatro premier que pasaron en el Gobierno declare emergencia alimentaria | Fuente: RPP Noticias

La congresista de la bancada de Somos Perú, Kira Alcarraz, comentó indignada la demora de la reglamentación de la ley en beneficio de las ollas comunes (Ley N° 31458) con plazo de vencimiento este 9 de junio.

"No solamente decepcionada, también molesta porque supuestamente en las conversaciones que se había tenido con el Ejecutivo en algún momento se comprometieron a que iban a velar por la alimentación de los peruanos pero hasta ahora nada (...) Nos están paseando, juegan con el hambre de los peruanos", enfatizó decepcionada en Ampliación de Noticias.



En esa línea, criticó que el argumento de la demora sea el tema presupuestal a pesar de que las ollas comunes "hicieron su trabajo en época de pandemia para salvar vidas".

"Las ollas comunes están cerrando porque no hay víveres, antes ibamos a los mercados a pedir ayuda pero ya no hay abastecimiento. No entiendo cuál es el criterio del Ejecutivo", señaló.

La parlamentaria e impulsora de la ley n° 31458 coincidió con lo señaladó por la presidenta de las Ollas Comunes, Irene Chavez, en que fueron notificadas de que la reglamentación saldría las próximas horas. Sobre eso, comentó que hay una presunta politización en las ollas comunes de cara a la campaña municipal.

"Hemos visto lo que pasó con las canastas familiares que nunca llegaron porque las agarraron para campaña y ahora justo también estamos en campaña (municipal)", aseguró.

"Este proyecto tenía infraestuctura y logistica inclusiva para capacitación para que puedan dar alimentos básicos y el presupuesto de las municipalidades —que no ejecutaba— y que iba a ser fiscalizada por el Midis o QaliWarma. Lo único que debían hacer las municipalidades era empadronar las ollas comunes", señaló.



¿Por qué demora este apoyo para las ollas comunes?



Kira Alcarráz comentó que el presidente Pedro Castillo no debe ensayar de cara a la situación alimentaria en las ollas comunes.

"El Estado debe priorizar el hambre del peruano. Su gente que el tanto representaba (...) No entiendo porqué el presidente tenga que ensayar, ni que fuera científico, con la vida de los peruanos. No se necesitaba ensayar, solo lógica porque la gente se está muriendo", señaló en Ampliación de Noticias.

De acuerdo a la demora de reglamentación, la congresista señaló que son excusas y también responsabilizó el rol de las municipalidades.

"Muy aparte del Midis y QaliWarma, las municipalidades que no ejecutaban dinero para las ollas comunes, se lo devolvían al Estado (...) [Sobre las denuncias] Hemos visto en San Juan de Lurigancho y Ventanilla que las ollas comunes denunciaron que si no apoyaban al candidato, no daban los víveres y anulaban estas ollas y armaban fantasmas para campañas ¿Se va a volver a cometer el mismo error?", declaró de forma efusiva.

Previo a lo señalado, la parlamentaria recordó que la ministra del Midis, Dina Boluarte, se había comprometido para priorizar el proyecto de las Ollas Comunes pero que al pasar los días no ven resultados.

"Mi persona como la presidenta Irene Chávez, creímos en eso, pero no entedemos que está sucediendo porque el Ejecutivo también lo está retrasando (...) Lo que me fastidia es que no hay un compromiso al 100%, uno puede decir muchas cosas pero uno debe estar seguro de los que promete y se compromete", comentó en Ampliación de Noticias.

"Las mujeres guerreras dimos la cara. Estamos una crisis alimentaria, y yo personalmente les dije a los cuatro premiers que estuvieron les dije que declare emergencia alimentaria. Ahora con los fertilizantes la producción está baja y los mercados no están abastecidos. El Ejecutivo porqué no prioriza el hambre del peruano", enfatizó.





