Hay países en los que Policía es sinónimo de integridad y en los que resulta inconcebible que un ciudadano venga a la idea de sobornar a un agente policial. Desdichadamente ese no es el caso en el Perú, donde los sacrificios consentidos por muchísimos policías se ven ensombrecidos por la mala reputación de otros. En los últimos días, hemos conocido el caso de un suboficial que en el VRAEM trabajaba para el enemigo de su institución y del Perú, un capo del narcotráfico conocido con el alias de “Leche”. En el otro extremo de la jerarquía policial, el comandante general Raúl Alfaro ha sido objeto de una medida de allanamiento fiscal en su domicilio y en su oficina en el ministerio del Interior. La Resolución de la Fiscalía detalla a lo largo de 83 páginas los pormenores de la relación del general Raúl Alfaro con Jorge Fernández, alias el español, quien colaboró con la creación de un servicio paralelo de inteligencia, puesta al servicio de la impunidad del ex presidente Pedro Castillo. El general Alfaro afirmó que solo se había reunido una vez con “el español”, lo que hoy sabemos que es falso. Es muy grave que haya llegado a la comandancia general de la Policía alguien que miente y que mantiene relaciones negadas con personas vinculadas al tráfico de tierras, al sicariato y al chuponeo. Esperemos que su caída permita desvelar algunos misterios del mandato de Pedro Castillo: la fuga del ex ministro Juan Silva y del sobrino del presidente Fray Vásquez, la compra de ascensos en la Policía, los esfuerzos por desestabilizar al equipo especial de lucha contra la corrupción. El narcotráfico, el sicariato, la minería ilegal se agravan en el país. Necesitamos más que nunca una Policía que inspire confianza y eso solo es posible si muestra logros concretos contra la delincuencia, aunque eso exija sancionar a sus malos elementos.

