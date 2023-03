Luis Vera Llerena reconoce que se reunió con 'el Español' "por orden del presidente".

El general Luis Vera Llerena, excomandante general de la Policía, insistió en que no conocía a Jorge Hernández Fernández, conocido como 'El español', tal como lo aseguró en octubre del año pasado. Esto pese a que recientemente se conoció que mantuvo reuniones con este personaje.

"Yo no lo conocía como Jorge Hernández Fernández. No lo conocía como tal. Cuando ya he leído su información como colaborador eficaz en el cual indica que había tenido reuniones conmigo, que lo ratifica el exministro Dimitri Senmache, ahí sí puedo ver que efectivamente es esta persona. Ahora puedo certificar que es la misma persona, por la información que leo cuando me hacen llegar la denuncia", insistió.

En entrevista con RPP Noticias, Luis Vera señaló que conocía a una persona apodada como 'gringo', supuestamente nombrado Javier, y aseguró que "el mismo presidente de la República" le pidió que se comunique con él. Agregó que el entonces ministro Dimitri Senmache fue quien lo convocó para una reunión "por orden del presidente"

"Cuando íbamos a las reuniones él estaba tapado y con un gorro, estábamos en época de pandemia. Yo no podía certificar que era la misma persona, pero ahora sí por las declaraciones que hay en esos documentos que dice que nos hemos reunido. Esta persona, este siniestro, ha estado cercano al presidente. El presidente me ha obligado, nos ha obligado con el ministro Dimitri (Senmache), en las tres oportunidades que nos hemos reunido (…)", relató.

Pese a esto, el excomandante general de la Policía aseguró que "nunca accedí a sus chantajes y a todas sus presiones". Según dijo, la intención de Jorge Hernández Fernández, alias 'El español', era afectar a los cambios que realizó al interior de esta institución, los cuales calificó de "formales" y "legales".

"Yo ya me apersoné a la Fiscalía, ya me allané a que se aclare totalmente porque por hacer estos cambios no puedo ser integrante de una organización criminal", apuntó.



Según la hipótesis del Ministerio Público, tanto Alberto Vera Llerena, como el también excomandante General de la PNP Raúl Alfaro, eran parte de la supuesta red criminal encabezada por el expresidente Castillo e integrada por Jorge Hernández Fernández, 'el Español'; Sergio Castellanos, Henry Shimabukuro, Engelbert Verástegui, Jorge Casanova y Juan Asmat.

'El español', fue puesto en libertad

Esta noche, fuentes de RPP Noticias confirmaron que el investigado Jorge Hernández Fernández, alias 'El español' se encuentra en libertad desde el último lunes 20 de marzo por una orden judicial.

Jorge Hernández Fernández había sido detenido el pasado 7 de marzo tras un operativo realizado por el Equipo Especial de la Policía Nacional de apoyo a la Fiscalía, en el marco de la investigación por una presunta organización criminal y corrupción de funcionarios.

De acuerdo con Fiscalía, alias ‘El español’ habría tenido la tarea de reclutar sicarios para atentar contra la vida del coronel de la Policía Nacional, Harvey Colchado, así como la de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quienes lideraban las investigaciones al expresidente Pedro Castillo.

Asimismo, fuentes de RPP Noticias pudieron conocer que ‘El español’ sería el encargado de coordinar y organizar directamente con el exmandatario sus reuniones clandestinas para la designación de los directores de Inteligencia Nacional de la DINI y de la DIGIMIN e integrarlos convenientemente a la organización criminal que presuntamente lideraría el exjefe de Estado.

