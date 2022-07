"Sería un retroceso", señala Raúl Urquizo, decano del Colegios Médico del Perú. | Fuente: RPP Noticias

Los peruanos se han confiado en que el contagio de la COVID-19 será más rápido y no exigirá una hospitalización, aseguró esta mañana el decano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo.

En conversaciones con RPP Noticias, el doctor conversó sobre la posibilidad de prohibir fiestas y eventos para evitar nuevos contagios de COVID-19 en el país.

“Si es una fiesta de un ambiente amplio ventilado, el uso de la mascarilla no es tan necesario. El problema es cuando tenemos ambiente cerrado, no hay circulación y una persona pueda tener el virus y contagiar al resto”, señaló el especialista.

Eso sí, refirió que no habrá mayores restricciones a las actuales, priorizando el autocuidado, ya que sería "un retroceso y la población no la acatará". Sin embargo, para que ello pueda funcionar, declara, debe haber una mayor cuota de vacunación.

“Ya se olvidaron los políticos de que seguimos en crisis, más aún estamos en cuarta ola y la gran preocupación del Colegio Médico es que hay una falsa sensación de seguridad: no se está vacunando”, refiere.

“La única seguridad de no contagiarse es que hayan recibido la tercera o cuarta dosis de vacuna de acuerdo al calendario del Ministerio de salud, pero lamentablemente las coberturas son muy pobres: cuarta dosis no llega ni al 20% y tercera dosis no llega ni siquiera al 70%”, también observó.

“Hemos exigido que amplíen los horarios de vacunación a partir de las 7:00 h de la mañana hasta las 22:00 h de la noche, que haya más centros vacunatorios, pero lamentablemente la población no está respondiendo debido a que las autoridades del Ejecutivo dan un doble mensaje”.

Casos en Cusco al alza

El Dr. Urquizo también sugiere que desde la pasada fiesta de Inti Raymi en Cusco, los casos se han disparado en la región.

“Tenemos un seguimiento en Cusco, sobre todo por esto la fiesta de Inti Raymi. Antes era 8 o 10 casos hasta 50 todos los días y después la fiesta no eran menos de 100 hasta 220 casos por día. Inclusive hay fallecidos”, señala. “Entonces, eso nos preocupa de que, así como en el Cusco, en muchas regiones también está pasando lo mismo debido a que la población no se está poniendo a la tercera dosis o la cuarta dosis y los niños no se están poniendo la vacuna contra la influenza. Antes del coronavirus, la influenza era lo que más mataba”.

Ante ello, el médico también promueve que se abran más vacunatorios, pero no exclusivos para la COVID-19, sino también para la influenza y neumonía.

“La gran mayoría que asiste a hospitalización son personas que no han recibido vacuna o solo tienen una dosis. Hay gran porcentaje de mayores de 60 años en el hospital”.

