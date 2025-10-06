La Libertad: dictan 15 meses de prisión preventiva para fiscal de Virú investigado por pedir coima

William Salinas fue captado a través del audio de la sesión virtual en la que había participado en una audiencia donde se escuchó la conversación telefónica que mantenía evidenciando la recepción de una dádiva económica vinculada al caso donde se investiga a un adolescente por tenencia ilegal de explosivos

A 15 meses de prisión preventiva fue enviado William Fernando Salinas Anastacio, titular de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Virú, investigado por pedir una coima a cambio de favorecer a un menor infractor en un proceso judicial que estaba a su cargo, según informó la Corte Superior de Justicia de La Libertad.



William Salinas fue captado a través del audio de la sesión virtual en la que había participado en una audiencia donde se escuchó la conversación telefónica que mantenía evidenciando la recepción de una dádiva económica vinculada al caso donde se investiga a un adolescente por tenencia ilegal de explosivos, según se consigna en la resolución judicial.



El Ministerio Público de La Libertad, a través de un comunicado, calificó el acto irregular como un "hecho aislado" y anunció la activación de los mecanismos internos como medida de control y sanción de encontrar responsabilidad en el investigado.

