En 24 horas: dictan pena de cárcel a trabajador judicial que ofreció favorecer a procesado a cambio de coima en Amazonas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En tiempo récord, el Poder Judicial dictó sentencia condenatoria contra un trabajador judicial que fue intervenido cuando tenía en su poder una suma de dinero proveniente de una coima. Los hechos ocurrieron en la comunidad nativa de Yutupis, en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas.

En un operativo conjunto llevado a cabo por la Fiscalía Anticorrupción de Bagua y la Policía Nacional, se detuvo a Javier Quinteros Medina, un funcionario de la judicatura local que pidió mil soles a cambio de "ayudar" a un procesado por el presunto delito de agresión física.

El hecho ilícito fue denunciado por el propio ciudadano a quien se le hizo el requerimiento ilícito. Esto activó la acción de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) que, en coordinación con el Departamento Desconcentrado contra la Corrupción de la PNP Amazonas, se trasladó hasta la comunidad de Yutupis.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Intervenido se acogió a la terminación anticipada

La Fiscalía y la PNP elaboraron un plan de operaciones para intervenir en flagrancia al presunto responsable. En la madrugada del pasado 2 de octubre, los fiscales Fernando Cieza Irrazábal y Jhordy Torres Campos, junto con efectivos policiales, intervinieron a Javier Quinteros Medina, encontrándolo en posesión del dinero previamente solicitado.

Durante toda la noche de aquel día, se llevaron a cabo diligencias, culminando con la realización de una audiencia de terminación anticipada, en la cual el Poder Judicial sentenció al imputado a 4 años y 2 meses de pena privativa de la libertad efectiva, pago de reparación civil y días multa, inhabilitación para ejercer función pública por el mismo periodo.