La Libertad: dictan prisión preventiva contra acusados de enterrar vivo a adulto mayor como "ofrenda" para una mina

La víctima, cuyo cuerpo aún no ha sido encontrado por las autoridades, fue sacada de su casa, en el caserío de Hoyón, y llevada hacia una zona de explotación minera a un kilómetro de distancia donde lo enterraron vivo a modo de ofrenda.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva para dos de las cinco personas que son investigadas por haber enterrado vivo en un socavón minero a un adulto mayor de 95 años a modo de ofrenda, basada en una creencia local en la provincia de Santiago de Chuco, en la sierra de la región La Libertad.

La víctima, cuyo cuerpo aún no ha sido encontrado por las autoridades, fue sacada de su casa, en el caserío de Hoyón, y llevada hacia una zona de explotación minera a un kilómetro de distancia donde lo enterraron vivo a modo de ofrenda para el 'muqui', un ser de la mitología andina del que los lugareños creen que es el dueño y protector de las minas, versión que los detenidos brindaron a las rondas campesinas de Santiago de Chuco y que se consigna en la investigación.

Ismael Alva Verde y Santos Rodrigo Burgos Jiménez, a los que se les imputa los cargos de homicidio calificado con crueldad y alevosía, serán trasladados al penal El Milagro de Trujillo. Cabe precisar que por este mismo caso hay otras tres personas prófugas de la justicia.

