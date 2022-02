Empresario denunció que los delincuentes lograron sustraer más de 120 mil soles de sus cuentas bancarias. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Jabin González

Un empresario trujillano denunció ante la Policía Nacional que fue víctima de un robo cibernético por parte de delincuentes que lograron sustraerle más de 120 mil soles, el pasado 1 de febrero, durante el partido de Perú vs. Ecuador.

Jaime Ronald Soto Aguirre, además de realizar la denuncia policial, hizo público este hecho, porque según dijo, quiere advertir a los ciudadanos para que tengan cuidado con este tipo de robos.

El empresario señaló a RPP que una persona acudió a la empresa Movistar y allí, presuntamente, cambió la titularidad de su línea y luego hicieron las transferencias.

“Se desactiva mi celular… yo pensé que me habían cortado la línea, porque tal vez se venció mi recibo, al día siguiente pagué y esperé una hora pero no me reponían la línea, por lo que llamé a Movistar. Allí la operadora me indicó que esa línea ya no pertenecía a mí”, manifestó.

Soto Aguirre manifestó que el dinero fue sacado de tres cuentas del Banco Continental, donde Jaime Soto Aguirre tenía su dinero. Además, aseguró que los delincuentes no sólo se apoderaron de sus ahorros, sino también, lo endeudaron con 43 mil soles, pues realizaron varias compras por internet.

David Calderón, abogado del empresario, indicó que no solamente hubo un robo cibernético si no hasta hubo una suplantación de identidad. Además, precisó que el banco debió activar la alerta de fraude.

“No solamente se ha hecho la denuncia en la Policía, sino también los reclamos ante Indecopi solicitando la explicación del hecho”, señaló.

Jaime Ronald Soto Aguirre pidió a las autoridades que investiguen este hecho y pueda así recuperar su dinero.

NUESTROS PODCAST

¿Cómo ha sido la pandemia en el 2021? - Espacio Vital

La aparición de nuevas variantes y el inicio de la vacunación a nivel mundial marcaron el 2021. ¿Cuánto ha cambiado y qué hemos aprendido? Nos comenta el Dr. Elmer Huerta.