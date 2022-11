El bus de la empresa Emtrafesa se accidentó el pasado viernes 19 en la localidad de San Pedo de Lloc, provincia de Pascamayo (La Libertad). | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Eduardo Pérez

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), presentó una denuncia penal contra Roger Mixter Ríos Plasencia, conductor del bus de la empresa Emtrafesa que el último viernes se accidentó en el kilómetro 668 de la Panamericana Norte, jurisdicción del distrito de San Pedro De Lloc, provincia de Pacasmayo (La Libertad) y que dejó 13 fallecidos.

Según la Sutran, el conductor es autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio culposo. Asimismo, la Procuraduría de la Sutran solicitó a la Fiscalía que se incluya como tercero civilmente responsable a Juan García de La Cruz, gerente de la Empresa De Transportes Emtrafesa.

Además, la entidad fiscalizadora del transporte señaló que el conductor Roger Ríos Plasencia, no respetó los límites de velocidad por lo que también se inició un proceso administrativo y ha dispuesto la medida preventiva de suspensión de su licencia de conducir.



Este es el comunicado que emitió la Sutran en torno a las investigaciones por el accidente que dejó 13 fallecidos en Pacasmayo. | Fuente: Cortesía

Gerencia de Transportes: “conductor usaba celular mientras manejaba”

La gerenta regional de Transportes de La Libertad, Edith Chuco, señaló que, según los testimonios de los pasajeros, el chofer de la unidad de Emtrafesa, Roger Ríos Plasencia, habría estado conduciendo y al mismo tiempo usando su celular.

“Por la versión de los pasajeros que están lesionados, el conductor constantemente iba conversando por teléfono… ese es el segundo factor por el que se dan los accidente de tránsito, el primero es el exceso de velocidad”, indicó

Edith Chuco también indicó que, según el entorno laboral del conductor, Ríos Plasencia no descansó lo suficiente para cubrir la ruta.

“Tenemos información de personas allegadas a su trabajo que el señor no ha tomado el descanso adecuado. Llegó a la 1 de la mañana de un servicio de la empresa y volvió a salir a las 6 am. a otro servicio, pero en ese lapso no descansó y salió con una compañera”, manifestó la autoridad.

Además, la gerenta regional de Transportes declaró que tanto la documentación del vehículo como la del conductor de Emtrafesa, estaban en regla.



El accidente dejó 13 fallecidos. 12 murieron en el mismo lugar del accidente, mientras que un pasajero falleció en uno de los centros de salud de Pacasmayo. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Eduardo Pérez

Heridos de accidente fueron dados de alta

El jefe de la red de salud de Pacasmayo, Jun Jara, informó a RPP Noticias que de los 23 pasajeros heridos que quedaron internados en los centros de Salud de esa provincia, 21 ya fueron dados de alta, mientras que los otros 2 pidieron su traslado a clínicas particulares.

Asimismo, otros 3 heridos permanecen aún internados en el hospital Regional de Trujillo y un cuarto paciente en el Instituto Regional de Oftalomología. Todos ellos, fueron referidos desde Pacasmayo debido a la gravedad de las heridas.

