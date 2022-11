Cartel electoral cayó sobre un taxi. | Fuente: RPP

El señor Samuel Inocente Álvarez, quien se desempeña como taxista, denunció que el último sábado un cartel publicitario electoral, que estaba en la vivienda de su vecino, cayó sobre el vehículo que alquila para trabajar.

El panel es parte de la campaña municipal del excandidato de Podemos Perú, Julio Martínez, quien postuló para la comuna de La Molina. Sin embargo, no ha retirado el cartel pese a que ya pasó más de un mes desde los comicios.

El letrero provocó diversos daños en el vehículo de Samuel Inocente Álvarez, como descuadrar la puerta trasera y romper el parabrisas, que costaría más de 500 soles reparar.

El afectado además indicó que se comunicó con un representante de la campaña de Julio Martínez, pero no recibió la ayudar pertinente y hasta lo han bloqueado.

"Este carro no es mío, yo pago 85 soles diarios a la dueña del carro. Yo le hablé (al representante) y le enseñé las pruebas de que alquilo el carro. Me dijeron 'Ya, señor' y ahora me ha bloqueado", expresó en RPP Noticias.

"Yo tengo que trabajar y voy a tener que ponerle la luna al vehículo. Ese señor (Julio Martínez) merece una multa, ya pasó octubre, estamos noviembre. Ese cartel ya lo debieron sacar", aseveró.

A esta situación, se le suma que la Policía Nacional no le ha recibido la denuncia a Samuel Inocente Álvarez, debido a que el hecho ocurrió en una zona limítrofe.



Según contó el taxista, ha tratado de poner la denuncia en la Comisaría de La Molina, pero allí le indicaron que vaya a la comisaría de Manchay, y cuando fue a esta, le dijeron lo contrario.