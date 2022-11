Excongresista es acusado por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y cohecho activo específico.

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia revisó el recurso de apelación presentado por la defensa del excongresista José Luna Morales con el que busca revertir la prisión preventiva que tiene en su contra por 34 meses.

La sesión se inició alrededor de las 12:30 horas en la Sala 2 del edificio 'Carlos Zavala Loayza'. Al final de la audiencia, el exparlamentario ratificó su inocencia y negó haber comprado favores que presuntamente beneficiarían al partido Podemos Perú.

"Yo soy inocente de todos los cargos que me están imputando en fiscal en la apelación (…) Con respecto a mi prisión preventiva que se ha solicitado, yo acudí a las dos audiencias que me citó el señor juez. En la tercera audiencia el mismo juez, al solicitar me dice que no es necesaria mi presencia para la lectura de la resolución", indicó.

"Yo entendí que no se me iba a dictar prisión preventiva por lo que me había dicho el juez. Yo hice mis actividades normales en un día normal. Para mí es una sorpresa que se me dictara prisión preventiva porque no hay un investigado en esa condición actualmente", agregó.

El pasado 10 de octubre fue el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional quien le dictó prisión preventiva por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y cohecho activo específico. Actualmente cumple mandato de prisión preventiva por 34 meses en el centro penitenciario Ancón I.

La Fiscalía investiga a Luna Morales por presuntamente haber comprado los favores de Guido Águila, Iván Noguera y Julio Gutiérrez cuando ocupaban cargos en el extinto Consejo Nacional de la Magistratura con la intención de nombrar a Adolfo Castillo como titular de la ONPE y lograr así la inscripción de Podemos Perú.

Prisión preventiva contra José Luna

El pasado 17 de octubre, el Poder Judicial dictó 34 meses de prisión preventiva contra el excongresista José Luna Morales por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y cohecho activo específico.

El hijo de José Luna Gálvez, actual congresista y fundador de Podemos Perú, no acudió al juzgado para la lectura de resolución del requerimiento. Sin embargo, durante la audiencia en la que se revisió el pedido de apelación, el exlegislador confesó que pensó que esto no sería necesario.

El juez Jorge Chávez Tamariz ordenó la ubicación y captura de Luna Morales. El magistrado consideró que existen "graves y fundados elementos de convicción" con respecto a una presunta participación del investigado en el caso conocido como Los Gánsters de la Política.

"Nada garantiza que se recurra a miembros de esta organización o vinculados a terceros del Poder Judicial para evadir la acción de la justicia y se afecte la actividad probatoria, considerando que detenta un cargo en la Municipalidad de Lima y anteriormente fue congresista de la República", preció el magistrado.

De acuerdo con la tesis fiscal, Luna habría comprado los favores de Guido Águila, Iván Noguera y Julio Gutiérrez cuando ocupaban cargos como consejeros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Ello, con la intención de nombrar a Adolfo Castillo como titular de la ONPE y lograr así la inscripción de Podemos Perú.

NUESTROS PODCAST

Hoy analizamos el clima electoral en Junín. ¿Cuál es la situación en la cuna del proyecto Perulibrista? Nos lo cuentan Paulo Vilca de 50+1 y Ada Ramos de RPP. (Bites de informe “Los dinámicos del centro” y la Fiscalía, Jorge Jáuregui, Cynthia Cienfuegos y Ober Villalva).