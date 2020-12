Lluvias dejaron enormes aniegos en diferentes calles de Chiclayo y José Leonardo Ortiz. | Fuente: Leonardo Muñoz

Lluvias de ligera intensidad dejaron una serie de aniegos en los 38 distritos de la región Lambayeque, pero ningún daño material, según información reportada por las secretarias técnicas de Defensa Civil al Centro de Operaciones de Emergencia Regional-COER.

El jefe de esta entidad, Henry Vasquez Limo, informó que fueron lluvias de trasvase de cordillera, las cuales se registraron en todos los distritos de Lambayeque con una duración de por lo menos tres horas. Aunque en algunas zonas como Pomalca, Tumán, Illimo, Pacora, Jayanca, la precipitación se prolongó durante toda la madrugada.



“Ha sido una leve lluvia que ha caído en toda la región Lambayeque. Los reportes que tenemos de los secretarios técnicos son por algunas incidencias en donde no hay desagüe o distritos donde las calles no están pavimentadas. En algunos empezó ayer a las diez de la noche, y se prolongó por la madrugada, pero hasta ahora no hay daños”, expresó.



Reporteros de RPP Noticias recorrieron las calles de Chiclayo donde se observaron empozamientos de agua en las calles aledañas al centro histórico, hasta donde llegaron motobombas de la municipalidad para evacuar las aguas.



Asimismo, alrededor del mercado Moshoqueque, las lluvias originaron charcos de lodo, aniegos y colapso de algunos desagües, lo cual sumado a los baches en las pistas dificulta el tránsito de los taxis y combis.