Alcalde de Cotabambas, Rildo Guillén. | Fuente: RPP Noticias

En una entrevista con RPP Noticias, el alcalde provincial de Cotabambas, Rildo Guillén, dijo que no fue informado con anticipación del viaje de dirigentes del distrito de Challhuahuacho a Lima para conversar con las autoridades nacionales acerca de la problemática de Las Bambas.

Rildo Guillén agregó que el diálogo se debería realizar en su provincia y contemplar una sola plataforma para su jurisdicción. “La intención de nosotros era manejar una sola plataforma, un solo mensaje de consenso de toda la provincia, pero nos enteramos ayer en la tarde del acuerdo que tuvieron. Es más no nos pasaron la voz a ninguno de los alcaldes”, precisó el alcalde en relación a la reunión entre el presidente de Fuerabamba, Gregorio Rojas y las comunidades campesinas, quienes acordaron seguir con las protestas hasta la liberación de sus asesores legales, los hermanos Chávez Sotelo.

Sobre los cuestionados asesores legales de la comunidad de Fuerabamba, Jorge y Frank Chávez Sotelo a quienes se les dictó 36 años de prisión preventiva por integrar una organización criminal, el alcalde provincial se mostró en desacuerdo con dar un respaldo a los mencionados.

“Nosotros desde el inicio como autoridades en el pronunciamiento que hubo a nivel provincial y en el diálogo que tuvimos con los dirigentes, siempre dijimos que como autoridades no podíamos respaldar a los asesores. No teníamos conocimiento por qué estaban detenidos y personalmente no los conozco”, indicó.

En otro momento, Rildo Guillén descartó que su provincia acate una medida de fuerza. "Queremos un clima de estabilidad social en la provincia por eso los alcaldes estamos acompañando este proceso”, agregó. Adelantó que por respeto a los alcaldes y dirigentes de Cotabambas, se enviará una invitación al Poder Ejecutivo para que el diálogo se realice en su provincia.