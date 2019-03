Comuneros de Nueva Fuerabamba se reunirán con el monseñor Cabrejos. | Fuente: RPP Noticias

El exvicepresidente de Fuerabamba Obispo Huamaní denunció a los hermanos Jorge y Frank Chávez Sotelo, asesores del actual presidente de esta comunidad, Gregorio Rojas, de promover el odio entre los comuneros de esta ciudad ubicada en el distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas en la región Apurímac.

"Nosotros antes vivíamos tranquilos, siempre luchando por los derechos de nuestra comunidad. Quien ha incentivado son los hermanos Chávez. Nunca nosotros hemos estado así. Me consta que ellos en una asamblea nos han tildado de 'chupamedias', que somos empresarios millonarios", denunció el dirigente.

Huamaní recordó que los comuneros que recibieron una indemnización de la empresa MMG Las Bambas invirtieron este dinero en pequeños negocios. Sin embargo, lamentó que esto generó el reproche de sus propios compañeros y una sanción de la comunidad. El dirigente culpó de esta situación a los Chávez Sotelo y los acusó de promover, desde su llegada en el 2008, la división y el odio entre los propios comuneros.



Finalmente, Huamaní se mostró de acuerdo con los reclamos de "algunos compromisos que no se han cumplido" de parte de la minera. No obstante, destacó que la mejor manera de superar el conflicto es "conversando".

"No es conveniente estar en un problema de mayor tiempo, eso no conviene a nadie. Hay muchos métodos para poder solucionar este tipo de problemas. Me indigna que entre fuerabambinos estamos divididos", lamentó.