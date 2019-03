Los hermanos Chávez Sotelos permanecen detenidos. | Fuente: Foto: Fiscalía

Diferentes testimonios de testigos protegidos a los que accedió RPP Noticias dan cuenta de cómo los hermanos Jorge y Frank Chávez Sotelo -detenidos e investigados por el Ministerio Público por presuntos actos de extorsión- exigían y amenazaban a la comunidad de Fuerabamba para que se mantenga la demanda del pago de exorbitantes montos de dinero a la empresa MMG Las Bambas de los cuales ellos cobrarían un importante porcentaje.

Los hermanos Chávez Sotelo, quienes se desempeñaban como asesores legales de la comunidad de Fuerabamba, provincia de Cotabambas, en la región Apurímac, fueron detenidos el pasado 21 de marzo por presuntamente realizar acciones de extorsión en contra del proyecto minero Las Bambas con el fin de obtener el pago de 100 millones de soles, así como de ser los autores intelectuales del bloqueo de vías.

Una de estas declaraciones las dio el testigo protegido N° TP-03-2017-26l, quien señaló que "(…) los asesores, mediante llamadas telefónicas, ordenan a los dirigentes para que sigan bloqueando las vías, tal como ocurre en Yavi Yavi, y también instigan a que haya enfrentamiento con la Policía, para ello les dice que provoquen y que hayan muertos".



"El asesor Frank Chávez Sotelo tiene un arma de fuego con el que amenaza y la limpia delante de los comuneros con la intención de causar miedo y que cumplan sus órdenes".



Las amenazas eran parte de su accionar

Nuevamente, la declaración de un testigo protegido (TP 02-2017-26) deja en evidencia que los hermanos Chávez Sotelo, con la finalidad de generar presión a la empresa minera, no dudaban en obligar a la comunidad para que en las protestas participen niños y ancianos e incluso que estos sean colocados en la parte delantera, sin tener en cuenta la posibilidad de un posible enfrentamiento con la Policía.

"Obligan a los comuneros a fin de que en la lucha participen los adultos mayores, ancianos y niños quienes son puestos en la parte delantera cuando existe el paro vale decir son utilizados y expuestos en peligro bajo amenaza y eso es lo que actualmente viene ocurriendo en Yavi Yavi", relató el testigo.

"No les gusta que hablemos con la empresa y por ese motivo nos amenazó, indicándonos que nosotros éramos traidores y, por lo tanto, debemos ser quemados y atados en poste. Luego en Yavi Yavi fui amenazado por parte del asesor Frank Chávez Sotelo, donde me ha señalado con su dedo indicándome que era traicionero y que debía ser quemado vivo".



El uso de ancianos y niños también fue relatado por el testigo protegido 03-2017-26. Esta persona recuerda que los hermanos ordenaban que los menores y los adultos mayores se encuentren en el bloqueo de vías e incluso destacaban que una de las comuneras agredieran a los agentes.

"(...) Al no lograr el objetivo, nuevamente los asesores han ordenado por la junta directiva que los ancianos, jóvenes, mujeres y niños estén en la via bloqueando las vías, por cuanto a ellos no les pasaría nada. Posteriormente, cuando se suscitaba el bloqueo, una comunera agredió físicamente a un Policía, donde a consecuencia de eso los asesores le han felicitado indicado que así debemos ser todos", contó.



Este testigo también da cuenta de las amenazas que realizaban los hermanos Chávez Sotelo, no solo contra la empresa, sino contra los propios comuneros, quienes incluso fueron amenazados de muerte en caso no cumplir con sus directivas. "En una oportunidad recibí amenaza de muerte de la junta directiva de la Comunidad de Fuerabamba y de los asesores Frank Chávez Sotelo, Aníbal Chávez Sotelo y Carlos Vargas, por esa razón solicito la medida de protección", relató.



Pobladores de Fuerbamba protestan contra la mina MMG Las Bambas. | Fuente: Foto: Andina

Audios incriminatorios

Los documentos del Ministerio Público también incluyen transcripciones de audios de conversaciones entre los hermanos Chávez Sotelo y dirigentes comuneros en los que se evidencia cómo se manipulaba el conflicto con la intención de mantener la incertidumbre. Además, se coordinan los montos que se pretenden pedir a la empresa y se hace una división de esta "ganancia",

- Frank Chávez Sotelo: Pero no voy a llevar nada, pe, el que tiene que venir es la empresa, ¿yo por qué tengo que decir algo?

- Willy (interlocutori no revelado): No pues, pero de todas maneras pueden, tienen que….porque esa diferencia que están pidiendo es abismal, es exagerado también.

- Willy: Rebaja casero, rebaja.

- Frank: Pero si ellos han propuesto algo abismal, cómo también ellos van a proponer una estupidez.

- Willy: Por eso, si tú ves a ese nivel no hay negocio, no hay trato.



En esta otra conversación, un tal Rafael coordina con Jorge Chávez Sotelo la división del dinero que presuntamente esperan recibir de parte de la empresa minera. Ambos parecen tener claro que la división debe ser equitativa debido a que los dos han "trabajado".

- Rafael: Pero doctor cincuenta (50), estamos quedando ciento cincuenta (150) usted y ciento cincuenta (150) yo doctor, hay que ser claro con esa parte .

- Jorge: ¿Cómo? ¿Cómo?

- Rafael: Estamos quedando en ciento setenta (170) para usted y ciento cincuenta (150) para mí (ininteligible) en eso estamos quedando los dos.

- Jorge: Ah ya [risas].

- Rafael: Hay que ser claros pe doctor, yo también he chambeado pe doctor.

Otra conversación, nuevamente entre Jorge Chávez Sotelo y una persona identificada como Rafael pone al descubierto cómo ambos coordinaban el monto:

- Jorge: Qué tal ellos, los dos van a decir 'doctor pida tanto pes' y de ahí no da.

- Rafael: Por eso pe doctor, usted tiene que decir este Huancohuire tampoco la gente no va a atracar tampoco.

- Rafael: Si va a ser mayor cantidad no va a atracar la comunidad.

- Jorge: Sí

- Rafael: Por eso.

- Jorge: Claro, yo le voy a pedir cuatrocientos (400).

- Rafael: Claro de ahí lo bajas pe a trecientos veinte (320) para que la gente se anime.

La tesis de Fiscalía sobre los Chávez Sotelo

Para la Fiscalía, estos personajes se aprovechaban del reclamo de la comunidad para su beneficio particular y pretendían poner en jaque el estado de derecho y el principio de autoridad en una zona que representa un activo crítico del país como es el corredor minero.

Pese a la insistencia del Gobierno por sostener el diálogo, los comuneros, instigados por los Chávez Sotelo, mantienen bloqueada la vía por 46 días, situación que genera pérdidas millonarias en términos de beneficio para la región Apurímac y perjudica a 8 mil trabajadores directos e indirectos de Las Bambas.

Según la tesis fiscal, los hermanos Chávez Sotelo alientan la intransigencia en la posición de los comuneros, quienes no ceden en su demanda de 100 millones de soles, y rechazan la propuesta de la minera de desembolsar un monto menor, el cual es adicional a los que ya ha entregado antes en favor de los comuneros.