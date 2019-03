Las Bambas | Dirigente admitió que estuvo "un poco ebrio" al ser detenido y acusó a policía de dispararle

El vicepresidente de comunidad de Fuerabamba habló con nuestra corresponsal. | Fuente: RPP

El vicepresidente de comunidad de Fuerabamba, Edison Vargas, reconoció que estuvo “un poco ebrio” cuando fue intervenido por la Policía tras atropellar con su vehículo a un agente. Sin embargo, acusó que fue agredido dentro de la comisaría en la que estuvo recluido las últimas horas.

En diálogo con RPP Noticias tras ser puesto en libertad, el dirigente denunció que los agentes que lo intervinieron le dispararon y, luego, aseguró que dentro de la dependencia policial fue golpeado y hasta dejó entrever que habrían intentado violarlo.

“En la noche ha pasado un accidente. Estuve un poco ebrio, un poco tomado y me estacioné delante de nuestros hermanos policías, que comienzan a dispararme al parabrisas, me sacan del carro, a patadas y puñetes. Todo me han hecho”, dijo a nuestra corresponsal en la zona.

“Tenemos testigos, nuestros hermanos han escuchado (el disparo). Un disparo al parabrisas (...) Me han llevado adentro, y adentro de todo me han hecho. Me han golpeado, me han pateado, hasta han intentado violarlo, creo. No sé. No recuerdo bien porque he estado un poco ebrio”, refirió.

Afectivos de la Policía Nacional arrestaron anoche a Vargas Huamanga en el sector de Manantiales, en el distrito de Chalhuahuacho (Apurímac). Según el Ministerio del Interior, el dirigente fue arrestado por haber “atropellado” con su camioneta a un efectivo policial de la Diroes a la altura del ingreso a la mina de cobre Las Bambas.

Esta versión fue rechazada por el dirigente, quien calificó de “mentira” la acusación de haber atropellado a un agente.