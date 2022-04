Las Bambas: Grupo de personas denuncia a minera por contratarlos como personal de seguridad "con engaños" y vestirlos como "policías"

Grupo de hombres que denuncian haber sido llevados hasta Las Bambas con engaños por la minera grabaron un video desde el yacimiento. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía

Un grupo de al menos 50 hombres acusó a la compañía MMG Las Bambas de haberlos llevado a un operativo de desalojo en el campamento ubicado en Cotabambas, en la región Apurímac, pese a que, aseguran, fueron contratados solo para brindar vigilancia en la minera.

Mediante tres videos que grabaron en las alturas del yacimiento minero de Las Bambas, se muestran imágenes de un grupo haciendo el reclamo y algunos de ellos, vistiendo chalecos que usa la policía para ciertas operaciones especiales que, indican, la compañía les entregó.

“Señores, esto ha sido un engaño y encima que nos tienen en contra de nuestra voluntad. Los comuneros están que queman maquinaria. Todos somos civiles, todos somos limeños que hemos sido engañados por la minera", dice uno de denunciantes.

Según el testimonio de uno de los hombres, el grupo de personas contratadas no ha recibido apoyo para salir de la zona y se encuentran "acorralados" en medio de los enfrentamientos.

“Hemos sido contratados por la minera, todos somos peruanos, no hay extranjeros. No nos quieren pagar viáticos de los días que estamos acá. Estamos en peligro, atrincherados en un cerro, estamos cercados, no podemos salir”, agrega otro hombre grabado en el yacimiento.

"¡Mira lo que me han dado!", señaló un tercer hombre que muestra el chaleco que lleva la inscripción de "Policía". E inmediatamente después, otro hombre también muestra a la cámara la suerte de uniforme policial que viste.

Las Bambas: Respuesta

RPP Noticias se comunicó con la empresa MMG Las Bambas para obtener su versión y comentaron que al personal de seguridad contratado "se les ha proporcionado equipos de seguridad personal" para proteger su "integridad" y "vida". Sin embargo, sobre la denuncia de uso de uniformes policiales y el supuesto "engaño" al personal, no hubo respuesta.

Luego, la compañía emitió un comunicado en el que denunció agresiones al personal de seguridad y severos daños a equipos y maquinaria pesada.

Hasta el momento, según la Defensoría del Pueblo, se han reportado 18 heridos, entre policías y civiles, uno de ellos con herido de bala.

