Los comuneros de Fuerabamba retomaron sus movilizaciones la tarde de este jueves para tomar terrenos de la minera Las Bambas, ubicado en la región Apurímac. Sin embargo, este nuevo intento para ingresar al lugar ha sido evitado hasta ahora por la Policía Nacional.

Un corresponsal de RPP precisó que en el distrito de Challhuahuacho, los comuneros intentaron apropiarse de la comisaría, pero fueron impedidos por los efectivos policiales quienes lanzaron bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes.

Centros comerciales y tiendas en el distrito tuvieron que cerrar por recomendación de la Policía Nacional. En los accesos a la mina Las Bambas también se reportaron enfrentamientos desde los cerros.

Otros enfrentamientos con la Policía también se estaban registrando en la zona de Choaquere, donde se encuentra el segundo tajo de Las Bambas. La población pidió la intervención del Ejército para controlar la situación pues los efectivos ya no se da abasto para controlar a los revoltosos.

"No hay policías, tiene que haber un respaldo porque estos sujetos quieren saquear las tiendas y atacan con piedras. Algunos bajan con sus hijos y no miden las consecuencias", expresó la dueña de una tienda a RPP.



Los comuneros se han dividido en cuatro grupos con la finalidad de tomar las instalaciones de la minera e incluso intentaron atacar un helicóptero de la misma, por lo que fueron repelidos con gases lacrimógenos por la PNP. Se conoció que hay 600 efectivos dentro de la empresa, pero no son suficientes.

Desde ayer se registraron enfrentamientos en el sector de Taquiruta, en el distrito de Challhuahuacho,luego de que la Policía iniciara un operativo para desalojar a pobladores de la comunidad de Fuerabamba, quienes intentaban retomar sus tierras que hace años fueron vendidas a la empresa minera MMG Las Bambas.

E presidente de la comunidad de Fuerabamba, Edinson Vargas, señaló que iban a permanecer en la zona pese a la cantidad de efectivos policiales y soldados que llegaron a la zona y pese a la declaratoria de emergencia del distrito de Challhuahuacho.

Un periodista del diario La República, Raúl Cabrera Ramos, denunció que la Policía Nacional lo detuvo por más de seis horas y borró las imágenes que había captado del desalojo a los comuneros de Fuerabamba. Esto pese a que el hombre de prensa se identificó correctamente con su carné y DNI.