Libertad de prensa y Congreso: la hora de la verdad, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

En un país con instituciones débiles y partidos políticos disfuncionales, crear un clima de intimidación contra periodistas independientes sería un paso más hacia el envilecimiento de nuestra democracia.

Escucha el canal de podcast de Las cosas como son en RPP Player.

Basta leer el ideario presentado por Perú Libre al Jurado Nacional de Elecciones para perder toda duda sobre el desprecio que el partido de Vladimir Cerrón ha profesado siempre por la libertad de prensa. Ese ideario no se limita a sostener que solo debe existir la prensa que defiende los intereses de las clases populares, sino que se remite a la experiencia cubana. Y al cabo de 64 años de dictadura en ese país, lo que está claro es que en Cuba solo existe un partido político y no hay ninguna publicación que no represente los puntos de vista del Estado.

Ese es el trasfondo intelectual y político del que procede la hostilidad que Pedro Castillo manifestó siempre contra la prensa independiente. De ahí que haya obrado para promover la llamada “prensa alternativa” y desacreditar a la prensa que sacaba a luz los casos de corrupción en los que estuvo implicado su gobierno. El último avatar de esa actitud antiliberal es la ley que endurece las penas por delitos de difamación, propuesta por el congresista Américo Gonza.

Durante el debate, resultaba notorio que los más ardientes defensores de la ley, son precisamente los congresistas que han sido cuestionados e incluso sancionados a partir de revelaciones hechas por la prensa. En un país con instituciones débiles y partidos políticos disfuncionales, crear un clima de intimidación contra periodistas independientes sería un paso más hacia el envilecimiento de nuestra democracia.

Al parecer la votación prevista hoy en el Congreso dependerá de lo que decidan Acción Popular y APP, partidos de centro, que en la primera votación contribuyeron a darle una mayoría a la “ley mordaza”. O cambian hoy el sentido de sus votos o quedarán asociados para siempre con una de las páginas más negras de la larga historia de la relación entre la prensa libre y fuerzas políticas en busca de impunidad.



Las cosas como son