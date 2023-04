'LIMA 8.8: Alerta sismo' tiene como objetivo concientizar a la población sobre la necesidad de estar preparados

‘LIMA 8.8: Alerta sismo’ ya se encuentra disponible para escuchar gratuitamente. | Fuente: RPP

Este viernes se estrenó LIMA 8.8: Alerta sismo, el primer podcast de ficción que nos pone en una situación tan real como posible: la ocurrencia de un terremoto de gran magnitud en el Perú.

En el programa Encendidos, Josemi Ucendo, editor de Audio Digital de RPP, contó cómo nació el proyecto, enfocado en generar consciencia en la población sobre la necesidad de estar preparados para una situación así.

“La iniciativa surgió antes de pandemia. Llegaba poco tiempo en Perú y me sorprendió un sismo, un temblorcito, como dicen aquí, de (magnitud) 5.2, que fue de madrugada. Un español como yo salió despavorido corriendo por la casa”, manifestó.

“Tiempo después, indagando con amigos y familiares, me dijeron que, a pesar de ser una zona altamente sísmica, no había preparación (ante sismos en el Perú). La gente tenía una mochila que no revisaba hace años y no tenía un plan de emergencia de evacuación de la casa”, continuó.



Con base científica

Josemi Ucendo contó que, una vez aprobado el proyecto, hubo una fase de investigación, en la que se consultó con diversas instituciones, así como con Pacífico Seguros, espónsor del programa; a fin de que el programa de ficción esté basado en evidencias científicas de los reales efectos de un terremoto en el país.

“Se contactó durante dos meses las grandes instituciones que hay en el Perú en prevención de riesgos: Indeci, el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis, el IGP, Hombro a Hombro, desde la parte civil; y nuestro espónsor, que ha sido fundamental para financiar la serie, que es Pacífico Seguros, que tiene un know how sobre asistencia, talleres de prevención”, manifestó.

Wady Fulton, uno de los actores de voz que participó en LIMA 8.8: Alerta sismo, se mostró sorprendido por el resultado final, al considerar que los efectos añadidos le dan una capa de realismo impactante.

“Con todos los efectos, uno se asombra de ver lo que se logra. Me he emocionado al ver a mis compañeros”, comentó, tras rendir homenaje al actor Ramón García, quien también prestó su voz para la serie. “Un saludo al maestro de maestros”, destacó.

